Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc mới có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.