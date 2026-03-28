Hà Nội phát động Giờ Trái đất 2026, thúc đẩy tiết kiệm năng lượng

Hà My

12:16 | 28/03/2026
(TBTCO) - Sáng 28/3, tại Công viên Thống Nhất, Sở Công thương TP. Hà Nội phối hợp cùng Cục đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học & Công nghệ, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và khuyến công - Bộ Công thương và Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026.
aa

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hà Nội cho biết, thời gian qua, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của vùng và cả nước, thúc đẩy tăng trưởng theo hướng xanh, tiết kiệm năng lượng.

Giai đoạn 2021 - 2025, Thành phố đạt nhiều kết quả tích cực: tiết kiệm 705,7 kTOE năng lượng (tương đương 8,26% nhu cầu dự báo), phát triển 118 MWp điện mặt trời mái nhà và vận hành ổn định các nhà máy điện rác với tổng công suất 127 MW.

Đại diện các bên nhấn nút phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026. Ảnh: LV

Tuy nhiên, Hà Nội vẫn đối mặt nhiều thách thức trong đảm bảo cung ứng năng lượng, nhất là vào cao điểm hè khi nhu cầu điện tăng mạnh. Năm 2026, tác động của El Nino, nguy cơ hạn hán, cùng biến động địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu tiếp tục gây áp lực lớn. Trong bối cảnh nhu cầu tăng trưởng và điện hóa gia tăng, phụ tải điện có thể tăng cao, thậm chí lập đỉnh mới.

Năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,6% - 1,8% so với mức dự báo nhu cầu, trong đó đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho từng khu vực tiêu dùng; giảm tổn thất điện năng lưới điện dưới 3,5%.

Với thông điệp “Sáng tạo xanh - tương lai xanh”, sự kiện năm nay hướng tới duy trì, thúc đẩy các hoạt động, phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất, sự kiện kêu gọi người dân thực hiện tắt điện trong 1 giờ, từ 20h30-21h30ngày 28/3, cùng chung tay hành động thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng một cách hợp lý, đảm bảo nhu cầu năng lượng cần thiết trong sản xuất và sinh hoạt.

Ông Đặng Hải Dũng - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công thương cho biết: “Với thông điệp của năm nay, chúng tôi mong muốn nhấn mạnh một cách tiếp cận mới: tiết kiệm năng lượng không chỉ là “giảm đi”, mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại… chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong toàn bộ nền kinh tế”.

Theo ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thông điệp của Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay cần được nhìn nhận trong một bối cảnh rộng hơn. Đó không chỉ là một giờ tắt đèn mang tính biểu tượng, mà là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung của chúng ta trong việc sử dụng tài nguyên năng lượng một cách hiệu quả và bền vững, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang biến động và yêu cầu về an ninh năng lượng ngày càng cao.

Ông khẳng định, EVN sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, đồng thời đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Michael Kratz - Tham tán Kinh tế và Ngoại giao Khí hậu (Đại sứ quán Đức tại Việt Nam) cho biết, Đức đang hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng. Thông qua Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI), Quan hệ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) và các chương trình hợp tác, hai bên xây dựng lộ trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong lĩnh vực năng lượng vào năm 2050.

“Đức cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong hành trình quan trọng này. Chúng tôi sẽ duy trì việc cung cấp chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ tài chính và các chương trình đào tạo nhằm đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển dịch sang một tương lai xanh hơn và phát triển bền vững hơn” - ông Michael Kratz nhấn mạnh./.

Bà Trần Thị Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: “Việc chủ động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phát triển năng lượng tái tạo và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. Cục Đổi mới sáng tạo sẽ là đầu mối tích cực trong việc kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển và hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng xanh để tạo ra các sản phẩm, giải pháp, mô hình mới có giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội và nền kinh tế”.
