(TBTCO) - Theo Cục Thuế Hải Dương, tổng thu nội địa 4 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương được 6.231 tỷ đồng, đạt 41% dự toán, bằng 94% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá công tác thu ngân sách 4 tháng đầu năm, ông Nguyễn Trọng Tiến - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương cho biết, có 8 khoản thu đạt khá so với tiến độ dự toán như: Thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài được 3.085,3 tỷ đồng, đạt 69% dự toán, gấp 2 lần so với cùng kỳ; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được 1.240,3 tỷ đồng...

Công chức Cục Thuế Hải Dương tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Bên cạnh kết quả trên, theo ông Tiến, vẫn còn 6 khoản thu đạt thấp so với tiến độ dự toán như: Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 12% dự toán, bằng 61% so với cùng kỳ; thu từ tiền thuê đất đạt 9% dự toán, bằng 55% so cùng kỳ. Nguyên nhân 2 khoản thu đạt thấp do chưa đến thời hạn nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế. Thu tiền sử dụng đất đạt 13% dự toán, bằng 23% so với cùng kỳ, do chính sách tín dụng chưa nới lỏng, thị trường bất động sản trầm lắng, UBND các xã đấu giá nhưng không thành công.

Thu từ khu vực DN nhà nước trung ương đạt 21% dự toán, bằng 74% cùng kỳ, do các DN trọng điểm sản lượng tiêu thụ thấp nên số nộp ngân sách thấp; thuế bảo vệ môi trường thu đạt 16% dự toán, bằng 41%, nguyên nhân do ảnh hưởng của giảm mức thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15; thu từ hoa lợi công sản và quỹ đất công ích đạt 20% dự toán, bằng 97%.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý II, lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương cho hay, cục thuế đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, hướng tới cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống thuế; tiếp tục triển khai thực hiện tích hợp việc cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT), giúp NNT dễ tiếp cận, nắm bắt kịp thời các chính sách thuế mới; tổ chức đối thoại thường xuyên với NNT để kịp thời nắm bắt, giải quyết và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của DN; tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp số thu lớn cho NSNN; tiếp tục triển khai hiệu quả Hệ thống kênh thông tin hỗ trợ NNT (eTax), đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền;

Lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương cho hay, cục thuế tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình “Hóa đơn may mắn”, tạo thói quen cho người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa. Đồng thời, triển khai áp dụng hiệu quả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong toàn tỉnh, trong đó tập trung trước đối với lĩnh vực nhà hàng ăn uống, các chuỗi cung ứng, bán lẻ, siêu thị…

Đồng thời, cục thuế tiếp tục chống thất thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản dưới hình thức ủy quyền, trung gian; phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan trong trao đổi thông tin, dữ liệu quản lý, sử dụng và sở hữu nhà của tổ chức, cá nhân; thông tin sử dụng đất đai và tài sản gắn liền với đất; rà soát tình hình triển khai dự án của các DN đã được ưu đãi về thuế, miễn giảm tiền thuê đất.