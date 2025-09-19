Hiệu suất quỹ đầu tư tháng 8 khởi sắc khi khối ngoại tiếp tục dẫn dắt

(TBTCO) - Tháng 8/2025, nhiều nhóm quỹ ghi nhận hiệu suất tích cực, đặc biệt là khối ngoại và quỹ cân bằng, trong khi dòng vốn có sự phân hóa giữa cổ phiếu và trái phiếu.

Quỹ cổ phiếu nối dài đà tăng trưởng

Theo phân tích của FiinGroup, tháng 8/2025 ghi nhận diễn biến nổi bật ở hầu hết các nhóm quỹ đầu tư. Đáng chú ý nhất là nhóm quỹ cổ phiếu với mức sinh lời bình quân khoảng 12,9%, trong đó 44/74 quỹ có hiệu suất vượt VN-Index (+12%).

Quỹ ngoại K Vietnam Equity dẫn đầu với mức tăng 17,3% nhờ tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngành ngân hàng - ngành tăng giá mạnh thứ hai sau chứng khoán trong tháng. Tuy nhiên, quỹ này lại chứng kiến quy mô rút ròng gần 1.600 tỷ đồng, mức cao nhất trong 2 năm gần đây. Các quỹ ETF mô phỏng VN30 và VNDiamond cũng đạt hiệu suất nổi bật trong khoảng 15 - 16%.

Tháng 8 đồng thời đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp nhóm quỹ cổ phiếu có hiệu suất dương, đưa mức tăng trưởng lũy kế 8 tháng năm 2025 lên bình quân 23,8%, vượt xa cùng kỳ năm 2024 (15,7%). Nhóm quỹ ngoại tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, với các quỹ VanEck Vietnam ETF, xtrackers FTSE Vietnam, PYN Elite và Fubon FTSE Vietnam ETF đều ghi nhận mức tăng trưởng trên 50%. Riêng VEIL đạt hiệu suất 31,3% trong 8 tháng, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, nhờ tập trung vào các ngành ngân hàng, bất động sản, thép và bán lẻ.

Nhóm quỹ cân bằng đạt mức sinh lời 7,3% trong tháng 8, gấp đôi tháng trước và cao nhất hơn 2 năm, với 11/12 quỹ cải thiện, nổi bật là các quỹ NAV trên 200 tỷ đồng có tỷ trọng lớn ở cổ phiếu ngân hàng. Lũy kế 8 tháng, hiệu suất nhóm này vượt trội so với cùng kỳ, chủ yếu ở quỹ quy mô nhỏ và một số quỹ hưu trí.

Tuy vậy, xu hướng rút ròng vẫn hiện hữu và lan rộng ở phần lớn các quỹ ngoại trong tháng 8.

Ở nhóm quỹ nội, quỹ Chứng khoán Năng động DC và ETF DCVFMVN30 do Dragon Capital quản lý nằm trong số ít quỹ duy trì hiệu suất cao hơn VN-Index và VN30 suốt 4 tháng liên tiếp.

Với nhóm quỹ trái phiếu, dù đa số vẫn duy trì hiệu suất cao hơn lãi suất tiết kiệm, nhưng 16/23 quỹ ghi nhận mức sinh lời tháng 8 thấp hơn tháng trước, trong đó có nhiều quỹ quy mô giá trị tài sản ròng (NAV) trên 1.000 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ Techcom (TCBF) cải thiện hiệu suất lên 0,54%, mức cao nhất trong 3 tháng, dù vẫn thấp hơn bình quân năm 2024. Một số quỹ quy mô nhỏ như SSIBF, VCBF-FIF hay MAFF có tín hiệu tích cực.

Tính lũy kế 8 tháng, nhóm quỹ trái phiếu đạt mức sinh lời bình quân 3,9%, thấp hơn cùng kỳ năm 2024 (4,1%), nổi bật với trường hợp TCBF giảm mạnh so với cùng kỳ. Dẫu vậy, hiệu suất chung của nhóm vẫn cao hơn lãi suất tiết kiệm, với 8 quỹ duy trì mức sinh lời hàng tháng vượt lãi suất trong toàn bộ giai đoạn và đồng thời hút được dòng vốn vào ròng tích cực, trong đó ABBF, DCIP và DCBF dẫn đầu.

Dòng vốn quỹ phân hoá

Dòng tiền quỹ trong tháng 8 ghi nhận biến động lớn khi nhóm quỹ cổ phiếu bị rút ròng mạnh gần 7.600 tỷ đồng - mức cao nhất từ tháng 8/2023. Ngược lại, nhóm quỹ trái phiếu tiếp tục vào ròng 800 tỷ đồng nhưng không đủ bù đắp, khiến tổng dòng tiền quỹ toàn thị trường âm gần 6.900 tỷ đồng.

Tháng 8 cũng chứng kiến quy mô rút ròng đột biến khi có tới 47/74 quỹ cổ phiếu bị rút vốn với tổng giá trị 8.500 tỷ đồng, trong đó ETF và quỹ mở chiếm tỷ trọng lớn. Áp lực rút ròng tập trung ở các quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF, K Vietnam Equity, VEIL, cũng như hai ETF do Dragon Capital quản lý.

Trong 2 năm qua, quỹ cổ phiếu bị rút ròng gần 65.000 tỷ đồng, chiếm 45% giá trị bán ròng khối ngoại. Ngược lại, quỹ trái phiếu hút ròng đều đặn hơn 13.000 tỷ đồng, chủ yếu từ vốn nội.

Đáng chú ý, nhà đầu tư Thái Lan bán ra lượng lớn chứng chỉ lưu ký (DR) dựa trên E1VFVN30 và FUEVFVND, chiếm lần lượt 87% và 84% tổng rút ròng của 2 quỹ này. Danh mục bán ròng chủ yếu tập trung vào cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và bán lẻ.

Trong khi đó, nhóm quỹ trái phiếu ghi nhận vào ròng 759 tỷ đồng trong tháng 8, tháng thứ ba liên tiếp duy trì dòng tiền dương, dù giảm 41,7% so với tháng trước. Diễn biến này tập trung ở các quỹ quy mô lớn như MBAM, ABBF và DCIP, trong đó MBAM hút vốn ròng hơn 257 tỷ đồng, cao nhất từ khi thành lập, với danh mục trọng tâm là trái phiếu ngân hàng và công ty chứng khoán.

Đáng chú ý, cấu trúc danh mục quỹ cũng có sự dịch chuyển khi 21/34 quỹ giảm tỷ trọng tiền, cho thấy tâm lý lạc quan hơn từ phía nhà quản lý. Tuy nhiên, một số quỹ lớn như VESAF và VOF tiếp tục tăng tỷ trọng tiền để chốt lời sau giai đoạn thị trường tăng mạnh.

Về giao dịch, MBB trở thành cổ phiếu được các quỹ mua ròng mạnh nhất với sự tham gia của 45 quỹ, nổi bật là PYN Elite và các quỹ ETF. Các ngân hàng nhỏ như OCB, HDB, STB cũng hút lực cầu, trong đó STB được PYN Elite và các quỹ ETF nâng tỷ trọng nắm giữ. Ngoài ra, ACV và OIL nằm trong nhóm mua ròng đáng chú ý.

Ở chiều ngược lại, TCB và ACB tiếp tục nằm trong top bán ròng tháng thứ ba liên tiếp, đặc biệt TCB dẫn đầu về khối lượng bán ra do áp lực giảm tỷ trọng trong rổ chỉ số và tình trạng rút ròng ở các quỹ ngoại. Cổ phiếu SSI cũng quay lại top bán ròng sau 2 tháng được mua vào, chủ yếu từ các quỹ mở và ETF nước ngoài.