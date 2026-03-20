Hoàn thiện chính sách về nhà ở xã hội theo hướng mở rộng đối tượng được thụ hưởng

(TBTCO) - Sáng 20/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, nghe báo cáo, cho ý kiến về các chính sách nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hệ thống thể chế, chính sách về phát triển nhà ở xã hội (NOXH) tiếp tục được hoàn thiện, ngày càng đồng bộ, thuận lợi, linh hoạt, sát thực tiễn, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ phân khúc NOXH trong thời gian qua, cũng như giai đoạn tới.

Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý NOXH.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2024/NĐ-CP theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức thu nhập. Cụ thể, người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng không quá 25 triệu đồng; người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng không quá 35 triệu đồng; trường hợp đã kết hôn thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng không quá 50 triệu đồng.

Cùng với đó, mở rộng chính sách, khuyến khích các địa phương và doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho thuê theo quy hoạch, đối tượng thuê là công nhân, người lao động.

Thủ tướng Chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an xây dựng thủ tục xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách NOXH qua ứng dụng VNeID để đơn giản, thuận lợi hơn với người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, nghiêm cấm, có chế tài xử lý các cá nhân, tổ chức lợi dụng chính sách để trục lợi, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định liên quan khống chế giá NOXH và lợi nhuận định mức. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách NOXH cho cán bộ, công nhân, người lao động.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng căn cứ các ý kiến tại cuộc họp và tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân, doanh nghiệp, đối tượng tác động, các chuyên gia… để tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, tiếp tục hoàn thiện chính sách, triển khai nhanh theo trình tự rút gọn, Bộ Tư pháp thẩm định, các cơ quan trình Chính phủ trước ngày 25/3./.