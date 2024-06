Giám sát chặt chẽ, vận hành hệ thống giao dịch an toàn, thông suốt Theo bà Nguyễn Thị Việt Hà – quyền Chủ tịch HOSE, trong 6 tháng cuối năm 2024, HOSE phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra và nhiệm vụ được giao trong năm 2024, tập trung vào vận hành nghiệp vụ hệ thống giao dịch đảm bảo an toàn, thông suốt. Quản lý và tổ chức vận hành các bộ chỉ số chính xác và theo quy tắc chỉ số. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến của thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế để chủ động có giải pháp vận hành, giám sát thị trường chứng khoán phù hợp, kịp thời, sát với tình hình, góp phần bảo đảm an toàn, minh bạch, ổn định thị trường chứng khoán, không để xảy ra rủi ro, mất an toàn.