Kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Ả-rập Xê-út

(TBTCO) - Ngày 4/9/2025, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương có cuộc tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Đầu tư Ả Rập Xê Út do Thứ trưởng Abdullah Al-Dubaikhi làm trưởng đoàn. Tham dự buổi tiếp có Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Việt Nam Mohamed Ismaeil A. Dahlwy.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ lời cảm ơn Bộ Đầu tư Ả Rập Xê Út và Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Hà Nội đã phối hợp Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức buổi kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Ả Rập Xê Út.

Đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai nước có cơ hội chia sẻ thông tin, mong muốn hợp tác đầu tư, kinh doanh, góp phần quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, môi trường đầu tư Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế, nhà đầu tư đánh giá tích cực. Theo đó, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã lựa chọn Việt Nam là trung tâm (hub) sản xuất chiến lược, kết nối với các chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị, cấu trúc đầu tư mới của toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo,...

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Để đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam – Ả Rập Xê Út phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nêu một số định hướng hợp tác,

Thứ trưởng tin tưởng đầu tư song phương giữa hai nước có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Để thúc đẩy hợp tác đầu tư và kinh tế song phương, Việt Nam đề xuất: Thúc đẩy để thống nhất nội dung và ký kết MOU về xúc tiến đầu tư trực tiếp, trong đó bao gồm việc thành lập Tổ công tác về đầu tư giữa Cục Đầu tư nước ngoài và đơn vị phù hợp phía Bộ Đầu tư Ả Rập Xê Út.

Triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, cũng như hoàn thiện hơn nữa các khuôn khổ pháp lý đang có giữa Việt Nam - Ả Rập Xê Út để tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước.

Doanh nghiệp hai nước cần thường xuyên cập nhật các chính sách, quy định mới của mỗi nước thông qua các kênh chính thống như các Đại sứ quán, các bộ, ngành có liên quan…

Đồng thời, cần tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Ả Rập Xê Út để phía bạn hiểu hơn về đất nước con người và nhất là những thuận lợi, cơ hội mới khi đầu tư vào Việt Nam; quảng bá môi trường đầu tư đang được cải thiện tại Việt Nam. Khuyến khích các nhà đầu tư lớn của Ả Rập Xê Út đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực phía Bạn có thế mạnh như năng lượng, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao,...

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hàng đầu của hai quốc gia, Thứ trưởng Trần Quốc Phương tin tưởng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị, sự tin cậy và bổ trợ lẫn nhau, quan hệ Việt Nam – Ả Rập Xê Út sẽ phát triển lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho nền kinh tế hai nước.

Hiện nay, tổng vốn đăng ký giữa Ả-rập Xê-út vào Việt Nam đạt khoảng 15 triệu USD, tập trung vào công nghiệp chế biến chế tạo, thương mại, thông tin - truyền thông và dịch vụ khoa học công nghệ

Bộ Tài chính Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Ả Rập Xê Út hợp tác, kinh doanh thành công, bền vững và lâu dài tại Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng với nền tảng chính trị thuận lợi, cùng với tiềm năng bổ trợ lẫn nhau của hai nền kinh tế, hợp tác giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út trong giai đoạn tới sẽ có bước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững hơn, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu đáp từ, Thứ trưởng Bộ Đầu tư Ả Rập Xê Út Abdullah Al-Dubaikhi bày tỏ lời cảm ơn trước sự đón tiếp nồng nhiệt của Thứ trưởng Trần Quốc Phương và lãnh đạo các đơn vị của Bộ Tài chính Việt Nam.

Thứ trưởng Abdullah Al-Dubaikhi cho biết, mục đích buổi làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác, đầu tư giữa hai nước, đồng thời mong muốn ký kết nhiều hơn hiệp định đầu tư, trong đó có hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa 2 nước.

Thứ trưởng Abdullah Al-Dubaikhi và Đại sứ Mohamed Ismaeil A. Dahlwy tham dự buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng, 2 nước có nhiều điểm chung, nhân dân năng động, dân số trẻ chiếm tỷ lệ cao, hai nước đều có sự quan tâm tới ngành công nghệ thông tin và ngành công nghiệp.

Ả Rập Xê Út khuyến khích doanh nghiệp nước này đầu tư, kinh doanh vào Việt Nam và hưởng lợi những tiềm năng to lớn của Việt Nam, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh vào Ả Rập Xê Út để tận dụng sự phong phú về năng lượng, về nguồn lực của Ả Rập Xê Út.

Cũng theo Thứ trưởng Abdullah Al-Dubaikhi, đoàn công tác đã xác định một số ngành nghề có thể tập trung thảo luận hợp tác về lĩnh vực nông nghiệp bền vững, năng lượng, cung cấp các sản phẩm Halal, lĩnh vực liên quan đến chuỗi cung ứng trong đó có sản xuất xe ô tô.

Cho biết đã có những doanh nghiệp lớn của Ả Rập Xê Út đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Thứ trưởng Abdullah AI-Dubaikhi mong muốn phía Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư. Phía Ả Rập Xê Út cũng hướng đến đầu tư vào những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu với quan điểm "chú trọng chất lượng, không phải số lượng", tập trung vào lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Abdullah Al-Dubaikhi và Đại sứ Mohamed Ismaeil A. Dahlwy cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Minh