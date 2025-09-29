(TBTCO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Quân khu 4 sau khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định, bão số 10 là cơn bão rất mạnh, tại Hà Tĩnh ghi nhận gió giật cấp 14 trên toàn tỉnh - mạnh nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, tại Lộc Hà (Hà Tĩnh), bão đứng im suốt 2 giờ, gây thiệt hại nặng. Nghệ An cũng chịu gió giật cấp 13 - 14, thời gian bão duy trì 6 - 8 giờ.

Tổng lượng mưa từ ngày 26/9 đến 7 giờ ngày 29/9, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa 250 - 450 mm, riêng Huế từ 300 - 600 mm, có nơi trên 600 mm.

Dự báo, từ ngày 29 - 30/9, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai có mưa từ 150 - 250 mm, có nơi trên 400 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị đang lên, nguy cơ ngập lụt tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã phía Tây tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đến 10 giờ ngày 29/9, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào. Tuy nhiên, mưa lớn tiếp tục kéo dài tại Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, với lượng mưa có thể lên tới 300 mm, dự báo đến hết ngày 30/9 mới giảm.

Mực nước sông ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa dự kiến đạt và vượt báo động 3 trong chiều, tối 29/9 và sáng 30/9, nguy cơ ngập lụt diện rộng. Các hồ chứa trong khu vực đã vận hành xả lũ kịp thời, hiện còn khả năng tích hơn 1 tỷ m3 nước để cắt lũ hạ du.

Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, theo báo cáo sơ bộ của tỉnh, đến nay chưa có thiệt hại về người. Tuy nhiên, bão đã gây mất điện diện rộng trên toàn tỉnh. Hệ thống thông tin liên lạc gián đoạn khiến việc thống kê thiệt hại gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho hay, về thiệt hại, hiện chưa có báo cáo đầy đủ do mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc, nhiều khu vực mưa lũ chưa tiếp cận được. Sơ bộ ban đầu, chưa có thiệt hại về người. Toàn tỉnh ghi nhận một nhà bị sạt lở nghiêm trọng, 141 nhà bị tốc mái. Nhân dân ở các khu vực nguy hiểm đã được sơ tán kịp thời. Hệ thống giao thông hư hỏng nhiều đoạn, cống, cây cối, cột điện đổ; một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập sâu. Một số trường học cũng bị tốc mái, trong khi sản xuất nông nghiệp chưa thể thống kê do nước lũ dâng cao.

Hiện chính quyền và lực lượng tại chỗ đang tập trung khắc phục, ưu tiên khôi phục giao thông, điện, thông tin liên lạc; sửa chữa trường học, cơ sở y tế để sớm ổn định đời sống và bảo đảm việc học tập, khám chữa bệnh cho người dân. Nghệ An cũng tiếp tục theo dõi chặt chẽ mưa lũ sau bão, duy trì lực lượng trực chiến, không để xảy ra chủ quan, lơ là...

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương cùng các địa phương phải chỉ đạo ngay, triển khai ngay việc điều chỉnh, tạm dừng xả nước tại các hồ chứa để cắt lũ cho Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trong công tác khắc phục hậu quả, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương nắm chắc tình hình, huy động lực lượng đúng đối tượng, tránh chồng chéo. Các địa phương cần tiếp tục duy trì thông tin liên lạc, báo cáo thường xuyên; sớm khắc phục thiệt hại, chăm lo tốt đời sống người dân, nhanh chóng ổn định sản xuất và sinh hoạt.

Phó Thủ tướng lưu ý phải đánh giá đầy đủ thiệt hại nông nghiệp, thủy sản và các lĩnh vực khác, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Các vấn đề vượt thẩm quyền cần có kiến nghị cụ thể. Đặc biệt, sau bão số 10, không thể tiếp tục để tình trạng đê điều xuống cấp, thiết kế lạc hậu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, tổng hợp kiến nghị, đưa vào danh mục các công trình cần kiên cố hóa, kết hợp với giao thông ven biển, đồng thời quy hoạch lại dân cư ven biển để đảm bảo an toàn lâu dài.