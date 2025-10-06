(TBTCO) - Ngày 6/10/2025, tại Hà Nội, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Tham dự chương trình phát động có đồng chí Bùi Tuấn Minh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước; Phó Cục trưởng Phạm Vũ Anh; Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Phố Giang cùng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động các ban của Cục Dự trữ Nhà nước.

Cục Dự trữ Nhà nước quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: Đức Minh

Trong tháng 9 vừa qua, liên tiếp nhiều cơn bão đã ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, gây ra nhiều thiệt hại trên diện rộng. Đặc biệt, bão số 10 có cường độ mạnh, thời gian đi qua trên đất liền kéo dài, hoàn lưu bão gây mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng, gây tổn thất nặng nề về người, tài sản và làm hư hỏng nghiêm trọng cơ sở hạ tầng của nhiều tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong thời điểm này, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai rất cần sự quan tâm giúp đỡ, sẻ chia từ cộng đồng.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Cục Dự trữ Nhà nước tham dự lễ phát động. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Nguyễn Thị Phố Giang đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", tích cực tham gia ủng hộ, coi đây là một việc làm cụ thể, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trước những khó khăn, mất mát của đồng bào. Mức ủng hộ chung là mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đóng góp ít nhất một ngày lương, đồng thời khuyến khích các tập thể, cá nhân có điều kiện tiếp tục hỗ trợ thêm bằng các hình thức phù hợp.

Quan cảnh lễ phát động. Ảnh: Đức Minh

Được biết, ngay sau lễ phát động, tập thể lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước cùng các cán bộ, công chức, người lao động đã ủng hộ được 67.110.000 đồng.

Số tiền này được chuyển về Văn phòng Bộ Tài chính để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi mưa bão số 10 gây ra trong thời gian qua.

Được biết, trong những ngày qua, Cục Dự trữ Nhà nước đã tích cực hỗ trợ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa, bão. Cán bộ, công chức ở các ban của Cục Dự trữ Nhà nước, chi cục Dự trữ nhà nước khu vực làm việc không kể ngày, đêm, ngày nghỉ thực hiện xuất cấp lương thực, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia theo nhu cầu của địa phương.

Một số hình ảnh tại lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10: