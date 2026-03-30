KienlongBank duy trì đà tăng trưởng mạnh, khép lại năm 2025 với kết quả tích cực

Lợi nhuận bứt tốc, hiệu quả vận hành cải thiện rõ nét

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán được công bố, năm 2025 KienlongBank ghi nhận sự cải thiện đồng bộ ở tất cả các chỉ số tài chính cốt lõi. Tổng tài sản, tổng nguồn vốn và dư nợ cho vay khách hàng đều duy trì mức tăng trưởng hai con số, phản ánh quy mô được mở rộng trên nền tảng ổn định và có kiểm soát.

Quy mô tổng tài sản vượt 103.000 tỷ đồng vào cuối năm, trong khi cấu trúc nguồn vốn tiếp tục được điều tiết linh hoạt, đảm bảo thanh khoản và duy trì dư địa cho tăng trưởng tín dụng có chọn lọc. Định hướng ưu tiên chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn được thể hiện xuyên suốt.

KienlongBank khép lại năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 2.323 tỷ đồng, hoàn thành 168% kế hoạch và thiết lập mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Hiệu quả sinh lời cải thiện rõ nét, với ROE đạt khoảng 25% và ROA đạt 1,8% - thuộc nhóm dẫn đầu toàn ngành. NIM duy trì quanh mức 4%, cho thấy hiệu quả khai thác tài sản sinh lời được cải thiện ngay cả trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và AI giúp KienlongBank tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành. Đáng chú ý, tỷ lệ giao dịch trên nền tảng số đạt 98,3%, vượt mục tiêu 95% của toàn ngành đến năm 2030. Hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt với các nền tảng như KienlongBank Plus, X-Digi, MyShop, Paybox và KienlongBank Pay đang trở thành trụ cột trong chiến lược số hóa của Ngân hàng.

Cơ cấu thu nhập tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực khi tỷ trọng nguồn thu ngoài lãi gia tăng, đặc biệt trong nửa cuối năm. Các chỉ tiêu an toàn tiếp tục được duy trì trong ngưỡng kiểm soát, với tỷ lệ nợ xấu dưới 2% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu quanh mức 80%, tạo nền tảng vững cho tăng trưởng trong các giai đoạn tiếp theo.

Tăng tốc chuẩn hóa, mở rộng dư địa tăng trưởng trên thị trường vốn

Song hành với tăng trưởng về hiệu quả, năm 2025 đánh dấu bước chuyển rõ nét của KienlongBank trong chiến lược thị trường vốn. Ngân hàng đã hoàn tất chuyển niêm yết cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE và chính thức giao dịch từ đầu năm 2026. Việc hiện diện trên sàn niêm yết có tiêu chuẩn cao hơn phản ánh bước tiến trong quản trị, minh bạch thông tin và chuẩn hóa hoạt động theo thông lệ thị trường.

Kết quả kinh doanh ấn tượng, trong khi mặt bằng định giá vẫn ở mức hợp lý, dư địa cho quá trình tái định giá được đánh giá còn rộng mở, đặc biệt khi các yếu tố nền tảng tiếp tục được củng cố.

Đại diện KienlongBank cho biết: “Việc cải thiện hiệu quả hoạt động song song với nâng cao tiêu chuẩn quản trị đang đưa KienlongBank vào một giai đoạn phát triển mới. Khi nền tảng đã được củng cố, dư địa tăng trưởng sẽ đến từ việc nâng cao hiệu quả trên mỗi đồng vốn, thay vì chỉ mở rộng quy mô”./.