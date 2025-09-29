Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV có nhiều thay đổi quan trọng trong cách tổ chức

(TBTCO) - Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ có những thay đổi quan trọng về phương thức tổ chức như không chia thành 2 đợt, không nghỉ giữa kỳ, không chất vấn, các nhóm nội dung cùng lĩnh vực hoặc có liên quan sẽ được bố trí trình bày, thảo luận chung…

Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Kỳ họp thứ 10 tới đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Do đó, khối lượng công việc tại kỳ họp này rất lớn và mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ xem xét các nội dung thường lệ cuối năm, mà còn phải tổng kết công tác trong cả một nhiệm kỳ; đồng thời, thông qua nhiều quyết sách quan trọng mang tính định hướng cho giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dự kiến tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương mới của Trung ương về giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa so với Kỳ họp thứ 9.

Cùng với đó là xem xét báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện các kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia; thông qua chủ trương đầu tư các chương trình quan trọng; đồng thời tiến hành công tác nhân sự, giám sát và dân nguyện.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp, tại phiên họp tháng 10 tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cần xem xét 16 dự án luật, 3 dự án nghị quyết. Đây là các dự án đã có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và đã được đưa vào dự kiến chương trình Kỳ họp. Ngoài ra, còn phải dự phòng thời gian để xem xét 10 dự án luật và 2 nghị quyết đang được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan bám sát chương trình, phối hợp chặt chẽ, chủ động gửi tài liệu từ sớm, kể cả đang dự thảo, để các cơ quan của Quốc hội có cơ sở nghiên cứu ngay từ giai đoạn đầu; đồng thời, khẩn trương hoàn chỉnh và gửi tài liệu chính thức đến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp thứ 10 sẽ có những thay đổi quan trọng về phương thức tổ chức (không chia kỳ họp thành 2 đợt, không nghỉ giữa kỳ; các nhóm nội dung cùng lĩnh vực, hoặc có liên quan, sẽ được bố trí trình bày, thảo luận chung; rút ngắn hơn nữa thời gian trình bày tờ trình, báo cáo…), do vậy, đề nghị các cơ quan lưu ý, ngay khi trình tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần chuẩn bị nội dung trình bày thật ngắn gọn, tập trung vào các vấn đề lớn cần xin ý kiến, bảo đảm thời gian trình bày đúng quy định, không kéo dài.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong tháng 10 cũng sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các cơ quan cần đặc biệt chú ý, chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền, kịp thời thể chế hóa những chủ trương, định hướng lớn mà Hội nghị sẽ quyết. Cùng với đó, cần khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Trung ương để hoàn thiện các nội dung về kinh tế - xã hội để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Nhấn mạnh thời gian chuẩn bị cho kỳ họp còn rất ngắn, phiên họp tháng 10 cũng sẽ kéo dài đến ngay sát khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phải tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, khẩn trương trong giai đoạn nước rút, nhưng tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó; bảo đảm hồ sơ tài liệu trình đầy đủ, chặt chẽ, thẩm tra kỹ lưỡng, xem chất lượng là trên hết.