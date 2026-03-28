Lễ báo công dâng Bác bồi dưỡng lý tưởng cho tuổi trẻ Bộ Tài chính

Thu Hương

15:27 | 28/03/2026
(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn, Lễ báo công dâng Bác được tổ chức trang nghiêm, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng và khơi dậy tinh thần cống hiến trong đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính.
aa

Sáng 28/3, trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên và hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác. Chương trình là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn mới.

Tham dự chương trình có đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính; PGS.TS Nhữ Trọng Bách - Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển; đồng chí Nguyễn Kỳ Thái - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Tài chính và đông đảo đoàn viên, thanh niên tiêu biểu thuộc các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính sách và Phát triển đọc báo cáo về kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua.

Diễn ra tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình được tổ chức trang nghiêm với chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa. Đoàn đã tổ chức dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Lễ báo công, báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua. Các đại biểu và đoàn viên cũng dâng hương, kính lễ tại Nhà thờ và Di tích 67, nơi gắn liền với những năm tháng cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính; cùng đại diện lãnh đạo và đoàn viên, thanh niên tiêu biểu dâng hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên, thanh niên được nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Khu Di tích và xem các thước phim tư liệu quý giá. Qua đó, mỗi đoàn viên thêm hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó củng cố niềm tin, lý tưởng và động lực phấn đấu trong học tập, công tác và rèn luyện. Chương trình cũng tổ chức hoạt động chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng Chủ tịch nước, ghi lại dấu ấn ý nghĩa của hành trình về nguồn.

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của các đoàn viên ưu tú, có thành tích tiêu biểu trong học tập, công tác và tích cực đóng góp cho hoạt động Đoàn. Việc lựa chọn, biểu dương những gương mặt điển hình không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực cá nhân mà còn lan tỏa tinh thần thi đua, khát vọng cống hiến trong tuổi trẻ ngành Tài chính.

Lễ báo công dâng Bác là dịp để đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm trong việc tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành. Qua đó, tuổi trẻ Bộ Tài chính khẳng định quyết tâm rèn luyện, cống hiến, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong hành trình phát triển đất nước.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Các đạị biểu cùng các đoàn viên, thanh niên tại các chi đoàn trực thuộc thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn Bộ Tài chính dâng hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đạị biểu cùng các đoàn viên, thanh niên nghe thuyết minh về Khu Di tích và cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đạị biểu cùng các đoàn viên, thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng Chủ tịch nước.
Thu Hương
bộ tài chính tuổi trẻ ngành tài chính đoàn thanh niên bộ tài chính 95 năm Ngày thành lập Đoàn Lễ báo công dâng Bác bồi dưỡng chính trị

(TBTCO) - Sáng 28/3, tại Công viên Thống Nhất, Sở Công thương TP. Hà Nội phối hợp cùng Cục đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học & Công nghệ, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và khuyến công - Bộ Công thương và Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026.
(TBTCO) - Chiều 27/3, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV (nhiệm kỳ 2026 - 2031), các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh, bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh.
(TBTCO) - Thông qua CORSIA, Việt Nam đang từng bước tiếp cận các chuẩn mực khí hậu quốc tế, đồng thời tận dụng hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng lộ trình giảm phát thải và phát triển thị trường carbon trong nước.
(TBTCO) - Trong bối cảnh các tiêu chuẩn môi trường toàn cầu ngày càng siết chặt, vật liệu xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành “tấm vé bắt buộc” để tham gia thị trường quốc tế. Với lợi thế sẵn có, ngành gỗ Việt Nam, đặc biệt là gỗ rừng trồng và gỗ kỹ thuật đang đứng trước cơ hội lớn để tái định vị trong chuỗi giá trị xây dựng bền vững.
(TBTCO) - Dù vẫn duy trì được sản lượng xuất khẩu, nhưng giá trị xuất khẩu gạo Việt lại sụt giảm đáng kể. Ngành lúa gạo Việt Nam đang đứng trước những thách thức ngày càng lớn về cạnh tranh, chi phí và cần sự điều hành linh hoạt.
(TBTCO) - Sáng 27/3, Bộ Y tế cho biết, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, gần 3 tháng đầu năm 2026 cả nước ghi nhận gần 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó 4 ca tử vong, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025.
(TBTCO) - Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ IV - năm 2026 và Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới” vừa chính thức công bố thể lệ giải và cơ cấu giải thưởng.
Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới khẳng định, xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là trụ cột của nền văn hóa, giữ vai trò xây dựng nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội.
