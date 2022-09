MSB sẽ phát hành tăng vốn thêm hơn 4,7 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Tại Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn trong triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất do Ngân hàng Nhà nước chủ trì cuối tuần qua, nhiều ngân hàng đã chia sẻ tiến độ triển khai và nhìn chung, tiến độ còn khá chậm so với kỳ vọng. Trong đó, nhiều lý do được các ngân hàng đề cập và đề xuất tìm giải pháp tháo gỡ. Đặc biệt, có những nội dung chưa rõ ràng trong quy định cũng khiến cho ngân hàng và cả khách hàng có phần hoang mang, sợ làm sai.