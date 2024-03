Nam Long giải trình lý do lợi nhuận thuần giảm 65 tỷ đồng

(TBTCO) - Lợi nhuận thuần năm 2023 của Tập đoàn Nam Long (mã ck: NLG) giảm 65 tỷ đồng, tương đương giảm 8% so với năm trước chủ yếu do giảm doanh thu so với năm 2022.

Ngày 21/3, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa công bố giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2023 so với trước của CTCP Đầu tư Nam Long. Ảnh minh hoạ Cụ thể, Tập đoàn Nam Long có văn bản số 35C/2024/CV/NLG ngày 15/3/2024 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc giải trình chênh lệch từ 10% trở lên lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 so với năm trước. Theo giải trình, doanh thu thuần năm 2023 của Nam Long ghi nhận 3.181 tỷ đồng, giảm 1.157 tỷ đồng, tương đương giảm 27% so với năm 2022. Doanh thu chủ yếu trong năm được đóng góp từ doanh thu bán nhà và căn hộ (chiếm khoảng 91% tổng doanh thu trong năm) đạt 2.905 tỷ đồng đến từ các dự án trọng điểm là Izumi và Southgate. Lợi nhuận thuần năm 2023 ghi nhận 800 tỷ đồng, giảm 65 tỷ đồng, tương đương giảm 8% so với năm trước chủ yếu do giảm doanh thu so với năm 2022. Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Tập đoàn Nam Long là 28.602 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm, trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho ghi nhận 17.348 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu ghi nhận 13.528 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 9,5%, lên 15.074 tỷ đồng, trong đó, vay nợ tài chính là 6.107 tỷ đồng.

Gia Linh