(TBTCO) - Giá lúa gạo hôm nay (1/11) tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng 50 - 100 đồng/kg với một số mặt hàng lúa, gạo. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo loại 5% tấm xuất khẩu tiếp tục tăng thêm 10 USD/tấn, lên mức 653 USD/tấn và là mức cao nhất trong lịch sử.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh, tác động lớn tới thị trường nội địa. Ảnh: T.L

Giá lúa gạo đồng loạt tăng nhẹ

Tại khu vực An Giang, theo cập nhật của Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, lúa IR 504 dao động quanh mốc 8.700 - 8.800 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; lúa OM 5451 ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; nếp Long An (khô) ở mức 9.400 - 9.800 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Trong khi đó, với các mặt hàng lúa còn lại, giá đi ngang. Hiện lúa Đài thơm 8 ở mức 8.900 - 9.000 đồng/kg; OM 18 dao động quanh mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 duy trì ở mức 8.800 - 9.000 đồng/kg; Nàng Nhen (khô) 15.000 đồng/kg; lúa Nhật ổn định 7.800 - 8.000 đồng/kg; nếp An Giang (khô) ở mức 9.600 - 9.800 đồng/kg.

Trên thị trường gạo hôm nay điều chỉnh tăng với nhiều mặt hàng gạo. Theo đó, tại Đồng Tháp giá gạo nguyên liệu OM 380 tăng 50 đồng/kg lên mức 13.050 - 13.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 tăng 200 đồng/kg lên mức 13.550 - 13.650 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài thơm 8, OM 18 tăng 50 đồng/kg lên mức 13.750 - 13.850 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 ở mức 15.400 - 15.500 đồng/kg, tăng 250 đồng/kg. Riêng gạo nguyên liệu IR 504 duy trì ổn định quanh mức 13.100 - 13.200 đồng/kg.

Tại kênh gạo chợ, giá gạo hôm nay chững lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh tăng. Theo đó, tại Tiền Giang, giá gạo nguyên liệu Đài thơm 8, OM 18 ở mức 14.200 - 14.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động quanh mức 13.800 - 13.900 đồng/kg; gạo IR 504 ở mức 13.200 - 13.300 đồng/kg; gạo OM 380 duy trì quanh mốc 13.100 - 13.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu ST 21, ST 24 duy trì quanh mốc 14.300 - 14.400 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo Nàng hoa 9 ở mức 19.500 đồng/kg. Trong khi đó, gạo nàng Nhen đi ngang và dao động quanh mức 26.000 đồng/kg; gạo Jasmine ổn định ở 16.000 - 18.500 đồng/kg; gạo tẻ thường ở mức 12.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài 18.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 19.500 đồng/kg; gạo sóc thường 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo sóc thái 18.500 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg; gạo Nhật 22.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh

Trên thị trường xuất khẩu, dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, trong phiên giao dịch ngày 1/11, giá gạo loại 5% tấm của Việt Nam đã tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm 10 USD/tấn, lên mức 653 USD/tấn; gạo 25% cũng được điều chỉnh tăng 10 USD/tấn, lên 638 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất của gạo Việt Nam kể từ khi cơn sốt gạo diễn ra vào cuối tháng 7 vừa qua và cũng là mức giá cao nhất trong vòng hơn 10 năm trở lại đây.

Trong khi giá gạo của Việt Nam tăng mạnh thì các nguồn cung khác là Thái Lan và Pakistan ghi nhận giảm. Trong đó, gạo Thái Lan giảm từ 1 - 3 USD/tấn cho cả 2 chủng loại 5% và 25% tấm. Giá sau điều chỉnh gạo 5% tấm của nước này hiện ở mức 561 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 521 USD/tấn.

Gạo của Pakistan vẫn giữ nguyên mức giá so với phiên giao dịch ngày 30/10 là 563 USD/tấn với gạo 5% tấm và 488 USD/tấn với gạo 25% tấm, song gạo 100% tấm lại quay đầu giảm mạnh 15 USD/tấn, xuống còn 458 USD/tấn.

Với mức giá hiện nay, gạo loại 5% tấm của Việt Nam đang tiếp tục kéo dài khoảng cách với gạo cùng chủng loại của Thái Lan 92 USD/tấn và Pakistan 90 USD/tấn. Đây cũng là mức chênh lệch lớn nhất giữa gạo Việt Nam với Thái Lan trong vòng nhiều năm trở lại đây./.