Ngày 13/2: Giá xăng dầu và gas quay đầu giảm trong phiên giao dịch sáng đầu tuần

(TBTCO) - Trên thị trường thế giới, giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch sáng nay sau khi tăng mạnh vào cuối tuần trước vì Nga công bố kế hoạch giảm sản lượng trong tháng tới. Trong khí đó, giá gas cũng quay đầu giảm, ghi nhận mức điều chỉnh trên 1% so với cùng thời điểm hôm thứ Bảy tuần trước.

Giá gas quay đầu giảm trong phiên giao dịch sáng 13/2 (Ảnh: T.L)

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô giảm

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,51% xuống 79,31 USD/thùng vào lúc 7h41 (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 4 giảm 0,56% xuống 85,91 USD/thùng.

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch sáng ngày 13/2 sau khi tăng hơn 2% vào cuối tuần trước vì Nga công bố kế hoạch giảm sản lượng trong tháng tới. Tính chung tuần, cả dầu Brent và dầu WTI của Mỹ đều tăng hơn 8%.

Tuần trước, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết quốc gia này dự kiến giảm sản lượng dầu thô trong tháng 3 xuống 500.000 thùng/ngày, tương đương khoảng 5% sản lượng.

Theo dữ liệu do Bộ tài chính Moscow công bố, giá trung bình của các loại dầu Ural trong tháng 1 là 49,48 USD/thùng, giảm 42% so với tháng 1/2022.

Trong khi đó, Goldman Sachs đã hạ dự báo giá dầu Brent năm 2023 xuống 92 USD/thùng từ 98 USD và hạ dự báo giá năm 2024 từ 105 USD xuống 100 USD.

Giá gas thế giới hôm nay

Giá gas hôm nay (13/2) giảm 1,16% xuống 2,55 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 3/2023 vào lúc 9h20 (giờ Việt Nam).

Giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay tại châu Á giảm trong bối cảnh lượng tồn kho cao và triển vọng thời tiết ôn hòa làm giảm nhu cầu, Reuters đưa tin.

Theo ông Ryhana Rasidi, Nhà phân tích tại công ty phân tích và dữ liệu Kpler, giá ở châu Á tiếp tục giảm trong tuần này do thời tiết ôn hòa hơn ở Đông Bắc Á và dự trữ LNG vẫn ở mức tốt trong năm.

Tuy nhiên, ít nhất giá châu Á duy trì cao hơn một chút so với châu Âu, đây là một sự thay đổi so với mức giảm giá đáng kể so với phần lớn năm 2022.

Giá LNG giao ngay châu Á thường cao hơn giá khí tự nhiên châu Âu, nhưng được giao dịch ở mức chiết khấu trong hầu hết năm 2022. Sau khi đạt mức cao kỷ lục vào tháng 8 năm ngoái.

Tại châu Âu, S&P Global Commodity Insights đã đánh giá chuẩn giá LNG Marker Tây Bắc Âu hàng ngày cho các lô hàng được giao vào tháng 3 trên cơ sở giao ngay tại tàu (DES) ở mức 15,209 USD/mmBTU vào ngày 9/2, giảm 1,475 USD/mmBTU so với giá khí đốt tháng 3 tại trung tâm khí đốt TTF của Hà Lan./.