Giá cà phê trong nước bật tăng trở lại so với phiên giao dịch giảm hôm qua, mức tăng từ 1.700 - 1.800 đồng/kg. Giá tiêu tại thị trường trong nước đi ngang, dao động trong khoảng 138.000 - 140.000 đồng/kg. Trên thị trường quốc tế, giá tiêu phục hồi lại từ 0,17 - 0,86%, quay quanh mức 5.800 USD/tấn đến 11.750 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước tăng trở lại

Giá cà phê trong nước hôm nay 20/7 tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh, dao động trong khoảng 93.500 - 94.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 94.000 đồng/kg. Tăng mạnh 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 93.800 đồng/kg, tăng 1.800 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.800 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 93.800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà giá cà phê tăng 1.700 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 93.500 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 20/7 ở mức 3.348 USD/tấn, tăng 1,09% (34 USD/tấn) so với phiên giao dịch hôm qua; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,03% (36 USD/tấn), lên mức 3.322 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, so với hôm qua, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1,17% (3,6 US cent/pound), lên mức 303,6 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,92% (2,75 US cent/pound), đạt 295,95 US cent/pound.

Thị trường tiêu trong nước ổn định

Giá tiêu hôm nay được cập nhật lúc 4h30 sáng ngày 20/7/2025 như sau, thị trường trong nước nhìn chung không biến động, ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm 138.600 đồng/kg.

Cụ thể, ở tỉnh Gia Lai bình ổn, đi ngang so với phiên giảm hôm qua, hiện giá thu mua tiêu tại địa phương này ở mức 137.000 đồng/kg.

Tương tự, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh ổn định so với hôm qua, hiện giá tiêu được thu mua ở mức 138.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk, Lâm Đồng tiếp tục đi ngang, không biến động so với phiên giao dịch trước đó, hiện giá tiêu ở địa phương này được thương lái thu mua với giá 140.000 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4h30 ngày 20/7/2025 như sau: thị trường các nước ít biến động, bình ổn so với phiên tăng của phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đang ở mức giá 7.216 USD/tấn; tương tự giá tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 10.058 USD/tấn.

Thị trường tiêu Malaysia tiếp tục giữ ổn định, đi ngang, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 8.900 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 11.750 USD/tấn.

Giá tiêu ở Brazil ổn định và đi ngang, hiện giá thu mua đạt mức 5.800 USD/tấn.

Thị trường tiêu xuất khẩu Việt Nam tiếp tục duy trì sự ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch trước đó, hiện giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu hiện đang ở mức giá 6.440 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức giá 6.570 USD/tấn và giá tiêu trắng đang ở mức giá 9.150 USD/tấn.