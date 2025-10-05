Ngày 5/10: Giá lúa gạo trong nước ổn định, gạo Thái Lan xuống mức thấp nhất 9 năm

Giá lúa gạo trong nước sáng 5/10 ghi nhận mức giá ổn định, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang. Riêng thị trường Thái Lan, giá tiếp tục giảm và dao động quanh mức thấp nhất trong 9 năm.

Thị trường trong nước

Giá lúa gạo ổn định và đi ngang so với phiên sáng 4/10. Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.900 - 8.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.100 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá dao động khoảng từ 7.250 - 10.000 đồng/kg. Hiện tấm OM 5451 dao động ở mức 7.240 - 7.350 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 9.000 - 10.000 đồng/kg.

Tại các địa phương, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá tương đối ổn định. Tại An Giang, các kho lớn ngưng mua nhiều, giá ít biến động. Tại Lấp Vò (Đồng Tháp), về lượng lai rai, giá đứng.

Tại Sa Đéc (Đồng Tháp), gạo nguyên liệu các loại có xu hướng giảm nhẹ, giao dịch mua bán cầm chừng. An Cư - Đồng Tháp, về lượng ít, giao dịch mua bán chậm, giá ít biến động.

Giá gạo tại các chợ lẻ, gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; giá lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; gia lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.000 - 5.200 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; giá lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; giá lúa tươi OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Thị trường thế giới

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 440 - 465 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 315 - 319 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 495 - 499 USD/tấn, ổn định so với mức giá trước đó.

Gạo 5% tấm của Thái Lan được báo giá ở mức 345 USD/tấn vào ngày 2/10, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2016, giảm so với mức 350 USD/tấn của tuần trước.

Trong khi đó, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán trong tuần này ở mức 358-365 USD/tấn, tăng so với mức 354-362 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá 369-375 USD/tấn.

Giá đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm vào khoảng giữa tháng 9/2025, do nhu cầu xuất khẩu yếu và nguồn cung tăng./.