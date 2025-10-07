Ngày 7/10: Giá gạo trong nước ổn định, gạo xuất khẩu các loại đứng giá

Giá lúa gạo hôm nay (7/10) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường giá lúa gạo trong nước tương đối ổn định, gạo xuất khẩu các loại đứng giá.

Giá lúa gạo hôm nay ít biến động. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giấ gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 hôm nay dao động ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.100 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.100 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg so với cuối tuần

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) hôm nay dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.000 - 5.200 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, giao dịch mua bán lúa Thu Đông ít, giá lúa tươi ít biến động. Tại An Giang, nhu cầu mua lúa yếu, giao dịch mua bán trầm lắng, giá ít biến động. Tại Cà Mau, giao dịch mua bán chậm, giá vững.

Tại Cần Thơ, nhiều bạn hàng ngưng mua, giao dịch mua bán ít, giá lúa biến động nhẹ. Tại Đồng Tháp, giao dịch lúa Thu Đông vắng, thương lái lựa đồng mua, giá vững. Tại Vĩnh Long, giao dịch mua bán ngưng trễ, giá lúa tươi ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 440 - 465 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 315 - 319 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 495 - 499 USD/tấn./.