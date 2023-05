Nghệ An: Nhiều khoản thu nội địa đạt thấp so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo Cục Thuế Nghệ An, trong 4 tháng đầu năm 2023, số thu nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An được 5.606 tỷ đồng, đạt 38% dự toán và bằng 88% so với cùng kỳ.

Ông Hà Lê Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An cho biết, có một số khoản thu đạt thấp so với dự toán và cùng kỳ như: Thuế bảo vệ môi trường được 252 tỷ đồng, đạt 13% dự toán và bằng 55% so với cùng kỳ. Tiền sử dụng đất được1.484 tỷ đồng, đạt 42% dự toán và bằng 73% so với cùng kỳ. Lệ phí trước bạ được 314 tỷ đồng, đạt 34% dự toán và bằng 80% so với cùng kỳ. Thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương được 194,6 tỷ đồng, đạt 34% dự toán và bằng 88% so với cùng kỳ. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được 43,4 tỷ đồng, đạt 29% dự toán và bằng 31% so với cùng kỳ.

Ông Hà Lê Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An giải đáp thắc mắc về chính sách thuế cho doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp và tập huấn chính sách thuế kỳ I năm 2023, do Cục Thuế Nghệ An tổ chức ngày 14/4/2023. Ảnh: CTV.

Đánh giá về những khó khăn và nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An, theo ông Dũng, tác động từ các chính sách thuế trong năm 2023 như: chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH5 áp dụng từ ngày 1/1/2023; trong 4 tháng đầu năm, số nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, nhiên liệu bay giảm 314 tỷ đồng.

Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất năm 2023, trong tháng đầu tiên áp dụng Nghị định số 12 đã có 261 người nộp thuế (NNT) được gia hạn với tổng số tiền gia hạn là 81 tỷ đồng.

Cùng với đó, thị trường bất động sản giảm nhiệt dẫn đến các khoản thu như thuế TNDN, thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản; lệ phí trước bạ; tiền sử dụng đất... giảm mạnh, đạt thấp hơn so với cùng kỳ.

Để hoàn thành kế hoạch dự toán thu ngân sách tháng 5 và quý II/2023, lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai, hỗ trợ NNT thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2023 theo Nghị định 12.

Đồng thời, cục thuế tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra NNT tại trụ sở cơ quan thuế và trụ sở NNT đảm bảo về số lượng và chất lượng thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác rà soát, kiểm tra hóa đơn điện tử để ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn nhằm chống thất thu ngân sách.

Cục thuế cũng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ xóa tiền chậm nộp để trình UBND tỉnh ban hành và thực hiện tốt các chương trình chống thất thu thuế.