(TBTCO) - Ngày 15/5/2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) công bố ra mắt phiên bản ngân hàng số OCB OMNI thế hệ mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng Việt Nam về tốc độ, độ an toàn và tính tiện lợi.

Theo đó, ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI thế hệ thứ 4 sở hữu tính năng thanh toán QR 1 chạm, cho phép giao dịch liền mạch tại hàng nghìn điểm dịch vụ khác nhau, từ thương mại điện tử đến du lịch. Ứng dụng cũng sở hữu các dịch vụ ngân hàng số hiện đại, tiện dụng, như mở và quản lý tài khoản, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, dịch vụ thẻ, tiền gửi, vay cùng nhiều tính năng ưu việt khác.

Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng OCB Phạm Hồng Hải thông tin về phiên bản ngân hàng số OCB OMNI 4.0. Ảnh: Đỗ Doãn

Đồng thời, nhằm cá nhân hóa trải nghiệm cho khách hàng cả về giao diện đến những tính năng hỗ trợ giao dịch, phiên bản ngân hàng số này tích hợp các công nghệ hiện đại như khách hàng có thể sử dụng ứng dụng gợi ý trực quan khi chỉ cần thao tác trong 2 chạm, hoặc chủ động tách lệnh giá trị lớn để chuyển tiền nhanh, phân loại giao dịch để quản lý chi tiêu và nhiều tiện ích khác.

Đặc biệt, OCB OMNI phiên bản mới còn mang lại những lợi ích tiên tiến như mã giới thiệu có thưởng; tất cả giao dịch được hỗ trợ bởi các biện pháp an toàn tuyệt đối (công nghệ bảo mật FIDO có thuật toán mã hóa mạnh, bảo mật đa lớp để ký cho từng giao dịch, được đánh giá an toàn nhất hiện nay), kết hợp với việc OCB đã chuẩn bị sẵn sàng bổ sung xác thực sinh trắc học từ ngày 1/7/2024 theo quyết định 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước nhằm hướng tới mục tiêu bảo mật, đảm bảo tính an toàn, bảo vệ thông tin tài chính của người dùng một cách tối ưu.

Lãnh đạo Ngân hàng OCB cùng đối tác thực hiện nghi thức ra mắt ứng dụng OCB OMNI thế hệ thứ 4. Ảnh: Đỗ Doãn

Theo chia sẻ của ông Phạm Hồng Hải - quyền Tổng Giám đốc OCB tại buổi lễ ra mắt ứng dụng, phiên bản ngân hàng số thế hệ mới này được đưa vào hoạt động chỉ sau 6 tháng trong khi tiêu chuẩn ngành để phát triển và chuyển đổi sang nền tảng đa kênh đến hợp kênh toàn diện thường mất khoảng 18 tháng, giúp tiết kiệm 40% thời gian. Chi phí cho dự án này cũng thấp hơn 50% so với tiêu chuẩn ngành.

‘‘Phiên bản OCB OMNI 4.0 chính thức chạy thử nghiệm vào ngày 15/12/2023 và trong lần triển khai đầu tiên đã chuyển đổi hơn 7.000 người dùng nội bộ sang nền tảng mới, nhận được phản hồi rất tích cực về độ nhanh mượt, tiện lợi và an toàn. Dự kiến đến tháng 6/2024, OCB sẽ hoàn tất chuyển đổi 98% khách hàng sang phiên bản mới, kết hợp triển khai giải pháp thanh toán an toàn 100% theo quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước’’ - ông Hải nói.

Được biết, OCB là ngân hàng đầu tiên công bố ứng dụng ngân hàng hợp kênh vào năm 2018 khi đưa ứng dụng ngân hàng số OMNI thế hệ thứ nhất (1.0) vào hoạt động. Đến năm 2020, ngân hàng ra mắt phiên bản 2.0 cung cấp hơn 100 sản phẩm, dịch vụ. Phiên bản 3.0 được ngân hàng ra mắt năm 2022 với hơn 200 sản phẩm, dịch vụ. Đến tháng 3/2023, ngân hàng bắt đầu nghiên cứu phiên bản thứ 4 và tiến hành phát triển sau đó 3 tháng.