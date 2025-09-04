(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 4/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mức vốn điều lệ Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến hết năm 2024.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mức vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại thời điểm 31/12/2024 là 41.259 tỷ đồng, theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu TKV, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất. TKV thực hiện đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ theo quy định pháp luật. Bộ Tài chính và Hội đồng thành viên TKV chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại TKV, bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

Dây chuyển vận chuyển, bốc rót, tiêu thụ than tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV. Ảnh: TKV

Tháng 3/2025, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 625/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển TKV đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Theo đó, TKV sẽ phát triển thành tập đoàn kinh tế mạnh, đóng góp vai trò quan trọng vào sự phát triển của kinh tế nhà nước; duy trì vị trí then chốt là một trong ba trụ cột về năng lượng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia; khai thác bền vững, có kế hoạch đầu tư bền vững dài hạn và phù hợp với cam kết của Việt Nam phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Định hướng phát triển mô hình kinh doanh của TKV là gắn kinh doanh với sản xuất tạo ra chuỗi giá trị khai thác, chế biến than - khoáng sản, sản xuất điện, luyện kim, vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ logistics phù hợp với mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua sử dụng năng lượng tái tạo, loại bỏ việc sử dụng các hóa chất độc hại, tái sử dụng, tái chế chất thải làm nguyên vật liệu cho phát triển hạ tầng và công nghiệp; đi đôi với phát triển theo chiều rộng, tăng cường phát triển theo chiều sâu bằng cách áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại. Từng bước tiến tới liên thông 3 phân ngành sản xuất, kinh doanh chính của TKV là “than - điện - luyện kim”.

Định hướng phát triển mô hình tổ chức Công ty mẹ - TKV là tiếp tục hoạt động theo mô hình hoạt động hỗn hợp. Công ty mẹ - TKV vừa thực hiện chức năng đầu tư tài chính, vừa trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh; phân công nhiệm vụ của các đơn vị chế biến, kho vận, giao nhận và kinh doanh than thuộc Công ty mẹ - TKV nhằm chủ động trong công tác tiêu thụ than, nhập khẩu than. Thực hiện lộ trình cổ phần hóa Công ty mẹ - TKV vào thời điểm phù hợp theo tiến độ do Chính phủ phê duyệt.