Quản lý chặt chẽ, đảm bảo chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả

Nguồn lực để cải cách lương từ giảm biên chế chưa đạt mục tiêu Một trong những mục tiêu quan trọng của quá trình cơ cấu lại NSNN là giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư. Đây cũng là áp lực lớn nhưng ngành Tài chính đã kiên quyết trong điều hành theo đúng chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đã kéo giảm được chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển trong cả giai đoạn trước đây. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng, nguồn lực dành ra để cải cách tiền lương từ việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới khu vực sự nghiệp công thời gian vừa qua còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu. Về sắp xếp tổ chức lại bộ máy tinh giản biên chế, Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị đưa ra nhiệm vụ năm 2021 phải giảm tối thiểu 10% biên chế so với 2015 nhưng đến nay kết quả đạt được còn rất hạn chế. Hiện nay cũng chỉ có số lượng khiêm tốn các đơn vị sự nghiệp công lập có thể tự chủ được toàn bộ các khoản chi thường xuyên, không yêu cầu hỗ trợ từ ngân sách, còn lại cơ bản vẫn phải hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ NSNN. Trong hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2023, đối với chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể, Bộ Tài chính yêu cầu làm rõ số biên chế được giao năm 2023 (nếu có). Trường hợp chưa được giao biên chế thì tiếp tục thực hiện giảm biên chế đối với các trường hợp đến hết năm 2022 chưa thực hiện được mục tiêu tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị hoặc theo biên chế năm 2022 đối với các trường hợp đã đạt mục tiêu tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, trong đó làm rõ số biên chế thực có mặt đến thời điểm 1/7/2022, số biên chế chưa tuyển theo chỉ tiêu biên chế năm 2023 nêu trên. Về dự toán chi hoạt động năm 2023 nguồn NSNN của các đơn vị sự nghiệp công lập, phải xây dựng trên cơ sở các mục tiêu về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo các nghị quyết của Trung ương và Chính phủ. Các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc các bộ, cơ quan trung ương xây dựng dự toán chi NSNN năm 2023 giảm tối thiểu 3% chi hỗ trợ trực tiếp từ NSNN so với dự toán năm 2022, giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN tương ứng mức giảm chi thường xuyên từ ngân sách. Các đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên thuộc các bộ, cơ quan trung ương tiếp tục giảm tối thiểu 2% chi trực tiếp từ NSNN so với dự toán năm 2022 trừ các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu do NSNN đảm bảo.