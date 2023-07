Quảng Ninh: 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,46%

(TBTCO) - Ngày 30/6, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị thông tin về tình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023. Trong đó, nổi bật, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) nửa đầu năm 2023 của Quảng Ninh ước tăng 9,46%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 28.000 tỷ đồng…

Ông Phạm Hồng Biên, Người phát ngôn của tỉnh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin tại hội nghị. Ảnh: Thế An.

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo, điều hành, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế với mục tiêu tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2023 là 8,8%, cả năm phấn đấu GRDP tăng trên 11%.

Trên thực tế, GRDP 6 tháng đầu năm 2023 của Quảng Ninh ước tăng 9,46%, cao hơn 0,24 điểm % so với tốc độ tăng cùng kỳ 2022; cao hơn 0,66 điểm % so với kịch bản (8,80%). Quảng Ninh là địa phương có GRDP đứng thứ 4 cả nước, xếp sau Hậu Giang, Bắc Giang, Hải Phòng.

Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 8,63%. Sản lượng than sạch sản xuất ước đạt 23,2 triệu tấn, bằng 94,0% cùng kỳ; sản lượng điện sản xuất ước đạt 20,26 tỷ kwh, tăng 13,65% cùng kỳ. Ngành xây dựng tăng 12,29% cùng kỳ.

Khu vực dịch vụ ước tăng 12,51%, cao hơn 1,27 điểm % so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 11,24). Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn ước đạt 1.439 triệu USD, tăng 12,69% cùng kỳ. Thuế sản phẩm ước tăng 7,39%, cao hơn 1,03 điểm % so với cùng kỳ. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,48%, cao hơn 1,2 điểm % so với tốc độ tăng cùng kỳ; Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 75.829 tấn, tăng 7,0% cùng kỳ; trồng được 631,87 ha lim, giổi, lát, bằng 31,6% kế hoạch…

Ông Phạm Hồng Biên - Người phát ngôn của UBND tỉnh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, chặng đường còn lại của năm 2023, Quảng Ninh phải đối mặt với nhiều thách thức xen lẫn thời cơ. Tuy nhiên, Quảng Ninh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm sự nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số đi đôi “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”; phấn đấu tốc độ tăng trưởng 6 tháng cuối năm đạt 12,3% (cả năm đạt trên 11%), tổng thu ngân sách nhà nước đạt 26.000 tỷ đồng (cả năm đạt 54.000 tỷ đồng), thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 1,2 tỷ USD./.