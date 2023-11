SC5 sẽ vay 300 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh

Kết thúc quý III/2023, nợ phải trả của SC5 là 2.214 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm; trong đó, nợ vay đạt 597 tỷ đồng, giảm 0,6%. Với vốn chủ sở hữu đạt 342 tỷ đồng, tăng 1,4% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của SC5 là 6,47 lần, tăng nhẹ so với đầu năm là 6,15 lần.