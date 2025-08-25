Ngoại giao Việt Nam góp phần thắp sáng niềm tin về một thế giới hoà bình, hợp tác và phát triển

(TBTCO) - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Ngoại giao Việt Nam không chỉ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mà còn góp phần thắp sáng niềm tin về một thế giới hoà bình, hợp tác và phát triển”

Sáng ngày 25/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo.

80 năm là hành trình của bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành

Trong diễn văn kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, cách đây tròn 80 năm, giữa thời khắc thiêng liêng khi đất nước giành lại độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời và trực tiếp đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên. Từ phút khởi đầu ấy, ngành Ngoại giao Việt Nam đã mang sứ mệnh cao cả - là “binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam” trên mặt trận không tiếng súng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, gắn kết dân tộc ta với bạn bè năm châu vì lý tưởng hòa bình, công lý và nhân văn.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Hòa/Baoquocte.vn

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngoại giao 80 năm qua là hành trình của bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành son sắt với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; là những buổi đàm phán căng thẳng trong khói lửa chiến tranh; là những bước đi dũng cảm phá thế bao vây, cô lập, mở rộng cánh cửa hội nhập; là những đêm không ngủ gìn giữ chủ quyền Tổ quốc; là sự có mặt đúng lúc, đúng chỗ trong từng thời điểm lịch sử quan trọng.

Bước vào thời kỳ Đổi mới, ngoại giao tiếp tục tiên phong mở đường, góp phần đưa đất nước thoát khỏi thế bị bao vây, cấm vận, bình thường hóa quan hệ với các nước, mở rộng cục diện đối ngoại bằng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, giúp khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, nay Việt Nam đã là quốc gia phát triển năng động, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Từ một quốc gia còn đứng bên lề các dòng chảy toàn cầu, chúng ta đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Chặng đường 80 năm qua đã qua chứng kiến sự trưởng thành và những nỗ lực vượt bậc của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Ngành Ngoại giao đã lập nên nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, ngành Ngoại giao vinh dự được Nhà nước hai lần trao tặng Huân chương Sao vàng, một lần trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương, danh hiệu cao quý khác.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định, 80 năm không chỉ là những con số, mà là bao cuộc đời cống hiến, là dấu ấn của hàng ngàn cán bộ ngoại giao, từ lão thành đến lớp trẻ hôm nay - những người lặng lẽ hy sinh hạnh phúc cá nhân, xa quê hương, gia đình, để giữ vững lợi ích quốc gia dân tộc, vì hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng thời cho biết, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, thế hệ cán bộ ngoại giao ngày nay xin hứa với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân và đồng chí Tổng Bí thư sẽ quyết tâm làm hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, để tiếp tục phát huy lịch sử hào hùng của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, góp phần thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành quả, đóng góp xuất sắc của ngành ngoại giao trong suốt 80 năm qua.

Theo Tổng Bí thư, Ngoại giao luôn gắn liền với vận mệnh đất nước từ buổi bình minh độc lập mùa thu năm 1945 đến khúc ca khải hoàn hoà bình, thống nhất năm 1975 và đổi mới, hội nhập, xây dựng cơ đồ, vươn tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày nay. Trong hành trình lịch sử vinh quang đó, đối ngoại, ngoại giao Việt Nam có quyền tự hào về những đóng góp xứng đáng của mình.

“Trải qua những biến động của thời cuộc, ngoại giao Việt Nam đã không ngừng vươn mình, khẳng định bản lĩnh một dân tộc yêu chuộng hoà bình, khát vọng phát triển, bản lĩnh và khôn khéo trong ứng xử đối ngoại. Hôm nay, khi đứng trong cộng đồng quốc tế với tư thế mới, chúng ta có quyền tự hào rằng: Ngoại giao Việt Nam không chỉ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mà còn góp phần thắp sáng niềm tin về một thế giới hoà bình, hợp tác và phát triển” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Ngành Ngoại giao phải tập trung thực hiện 5 định hướng lớn

Theo Tổng Bí thư, ngoại giao Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử. Đó là phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thành công các đột phá lớn của đất nước, đặc biệt là hai mục tiêu 100 năm, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Hồng/baoquocte.vn

Với tầm nhìn dài hạn cho chặng đường tới, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong và nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” của đối ngoại, ngoại giao trên nền tảng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Tổng Bí thư đề nghị ngành Ngoại giao quán triệt và tập trung thực hiện một số định hướng lớn sau:

Thứ nhất, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc Việt Nam. Toàn diện trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng - ngoại giao Nhà nước - đối ngoại nhân dân, kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hoá và thông tin đối ngoại.

Thứ hai, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Thứ ba, nâng tầm đóng góp của Việt Nam cho nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, cho hoà bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thứ tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về đối ngoại.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Trong một thế giới đang biến động khôn lường, Ngoại giao phải thực sự là tai, mắt, là chỗ dựa tin cậy về tham mưu định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước về đối ngoại; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ ngành, địa phương, không ngừng nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, không để Tổ quốc bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Ngoại giao. Ảnh: Nguyễn Hồng

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, 20 năm tới, Việt Nam phải vươn mình trở thành nước phát triển, thu nhập cao, một quốc gia hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Đó là mệnh lệnh của trí tuệ và trái tim, là khát vọng lớn lao “sánh vai với các cường quốc năm châu” của Bác Hồ và toàn dân tộc Việt Nam.

“Tôi tin tưởng chắc chắn rằng ngoại giao Việt Nam - với bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và cốt cách của con người Việt Nam kỷ nguyên mới - sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt với các trọng trách vinh quang: Tạo lập và gìn giữ môi trường hoà bình, ổn định, tiên phong kết nối hợp tác, khơi mở và thu hút nguồn lực phát triển, không ngừng nâng cao vị thế đất nước” - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.