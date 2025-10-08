Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh đề xuất giao trụ sở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cho Đại học Y dược

(TBTCO) - Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh đề xuất UBND Thành phố bố trí khu Trung tâm hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (diện tích 17,6 ha) cho Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh làm nơi đào tạo và khám chữa bệnh.

Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh (HCM) vừa trình UBND Thành phố phương án điều chỉnh, sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc cho các đơn vị sau khi sáp nhập.

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất phục vụ cho lĩnh vực y tế và giáo dục, Sở Tài chính đề xuất UBND Thành phố bố trí khu Trung tâm hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (gồm 2 khu đất tổng diện tích hơn 17,6 ha) cho Đại học Y Dược TP.HCM.

Nếu được chấp thuận, trụ sở này sẽ được sử dụng làm nơi đào tạo và nơi khám chữa bệnh cho người dân của Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh.

Theo Sở Tài chính đánh giá, việc bố trí khu Trung tâm hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cho Đại học Y Dược TP.HCM là phù hợp, giúp phát huy hiệu quả sử dụng nhà, đất công, khi tập trung đầu mối quản lý, vận hành thống nhất. Đồng thời, gắn kết giữa đào tạo và khám chữa bệnh trong lĩnh vực y tế.

Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (cũ)

Còn cơ sở tại số 22 Lê Lợi, phường Vũng Tàu (Bệnh viện Lê Lợi cũ, diện tích gần 16.000 m²) hiện đang để trống, Sở Tài chính đề xuất bố trí cho Bệnh viện Thống Nhất để xây dựng Trung tâm phục hồi chuyên sâu, thực hiện việc chăm sóc dinh dưỡng, phục hồi chức năng cho người cao tuổi và cán bộ cấp cao.

Sở Tài chính cũng đề xuất bố trí trụ sở làm việc tập trung cho các cơ quan đơn vị của TP.Hồ Chí Minh khu vực khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu tại số 179A Bạch Đằng, phường Bà Rịa (đây là trụ sở làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Theo số liệu thống kê của Sở Tài chính, sau sáp nhập, TP.HCM có tổng cộng 1.087 trụ sở làm việc của các cơ quan và đơn vị sự nghiệp.

Về phương án xử lý tài sản nhà, đất dôi dư, Sở Tài chính cho biết, sẽ được xử lý theo thứ tự ưu tiên: điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác sử dụng nếu chưa đạt tiêu chuẩn về trụ sở; chuyển đổi công năng phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa cộng đồng; thu hồi giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất để tiếp nhận quản lý, khai thác theo quy định pháp luật.