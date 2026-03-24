Tăng cường quan hệ đối tác tài chính Việt Nam - Vương quốc Anh

(TBTCO) - Ngày 23/3, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam về Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tham dự và phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew tái khẳng định cam kết lâu dài của Vương quốc Anh trong việc hỗ trợ phát triển tài chính của Việt Nam: “Vương quốc Anh tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong việc hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng một trung tâm tài chính hiện đại, minh bạch và kết nối quốc tế. Hội nghị hôm nay thể hiện tham vọng chung trong việc chuyển hóa tầm nhìn thành hợp tác thực tiễn”.

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhấn mạnh việc phát triển VIFC là ưu tiên chiến lược quốc gia - đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, huy động vốn và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ĐSQ Anh

Tiếp nối tinh thần hợp tác và đồng hành được nhấn mạnh từ phía các đối tác quốc tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương khẳng định, Việt Nam luôn coi Vương quốc Anh là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu ở Châu Âu và trên thế giới, giữ vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại.

Hướng tới mục tiêu phát triển và thịnh vượng chung, đặc biệt là trong quá trình xây dựng IFC, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ hi vọng Vương quốc Anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong xây dựng, vận hành và phát triển IFC; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn về cơ chế, chính sách và mô hình quản trị trên cơ sở thực tiễn thành công của Trung tâm tài chính London và các IFC hàng đầu.

Đại sứ Iain Frew trao tặng báo cáo “Phát triển thị trường phái sinh hàng hóa Việt Nam” cho đại diện Bộ Công thương. Ảnh: ĐSQ Anh

Tại hội nghị, Đại sứ Iain Frew đã trao tặng báo cáo “Phát triển thị trường phái sinh hàng hóa Việt Nam” - một cấu phần nền tảng của hệ sinh thái VIFC cho đại diện Bộ Công thương.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết: “Báo cáo này cung cấp những phân tích giá trị và khuyến nghị thiết thực, hỗ trợ Bộ Công thương trong việc phát triển thị trường phái sinh hàng hóa Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch và hội nhập quốc tế”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của Chính phủ Anh thông qua chương trình Growth Gateway là kịp thời và có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh phát triển thị trường tài chính và hàng hóa nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Hội nghị cũng chứng kiến việc ký kết nhiều Ý định thư hợp tác giữa các doanh nghiệp Anh và đối tác Việt Nam như GMEX Group, Exactpro, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Navisoft..., thể hiện đà phát triển mạnh mẽ trong hợp tác song phương trên các lĩnh vực: Hạ tầng thị trường và các sở giao dịch; Công nghệ tài chính và hệ thống giao dịch; Thanh toán bù trừ, quyết toán và khung pháp lý.