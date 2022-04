(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2021 (kiểm toán), theo đó Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, với tổng doanh thu hợp nhất đạt 50.380 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2020.

Tập đoàn Bảo Việt: Năm 2021, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng 21,4%. Ảnh: T.L

Bảo Việt hiện là doanh nghiệp có quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt gần 170.000 tỷ đồng, tương đương hơn 7 tỷ USD. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 50.380 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.003 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm 2020.

Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.490 tỷ đồng, tăng trưởng 5,7% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.031 tỷ đồng, tăng 1,9% và hoàn thành kế hoạch đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tổng tài sản công ty mẹ năm 2021 đạt 18.908 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 18.519 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả cổ tức 667 tỷ đồng bằng tiền mặt trong năm 2021, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 9.500 tỷ đồng tiền mặt. Tính từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền Bảo Việt đã nộp vào ngân sách nhà nước lên đến gần 24.000 tỷ đồng. Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

Năm 2021, dịch Covid-19 tại Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, Tập đoàn Bảo Việt đã đồng hành cùng người dân trên cả nước chia sẻ gánh nặng tài chính trong cuộc sống và thực hiện đúng cam kết, gánh vác trách nhiệm với cộng đồng để cùng chung tay “Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng”.

Thể hiện tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số của một tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt tăng cường đầu tư và củng cố nền tảng công nghệ thông tin hiện đại đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh của toàn hệ thống; tập trung mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, triển khai nghiên cứu ra mắt chuỗi sản phẩm tích hợp đa dạng và ưu đãi vượt trội cho khách hàng, thể hiện vai trò doanh nghiệp dẫn đầu thị trường.

Theo đó, năm 2021 Bảo Việt Nhân thọ đạt tổng doanh thu đạt 37.848 tỷ đồng, tăng trưởng 4,6% trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 30.562 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 2020, tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 thị trường về tổng doanh thu phí bảo hiểm.

Để đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe và tài chính của người dân, Bảo Việt Nhân thọ đã liên tục nghiên cứu và triển khai những sản phẩm ngày càng ưu việt. Đầu năm 2022, Bảo Việt ra mắt sản phẩm "An Vui Sống Khỏe" chăm sóc y tế toàn diện với mức bảo vệ lên đến 1 tỷ đồng/năm, bao gồm: quyền lợi nội trú, ngoại trú, nha khoa, thai sản, ... chi trả cả bệnh ung thư, cấy ghép nội tạng. Đặc biệt, khi không có yêu cầu bồi thường, người tham gia được giảm phí lên đến 15% cho năm tiếp theo. Tháng 8/2021, giải pháp tài chính "An Khang Hạnh Phúc" cũng được ra mắt với mục đích bảo vệ trọn đời và toàn diện trước các rủi ro trong cuộc sống, bảo vệ bệnh ung thư ngay từ giai đoạn đầu, mang đến các quyền lợi chăm sóc y tế ưu việt, bảo vệ kép trước nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Năm 2021, dựa trên ý kiến đánh giá của các chuyên gia tài chính bảo hiểm và người tiêu dùng, Bảo Việt Nhân thọ lần thứ 5 dẫn đầu Top 10 "Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín" theo Vietnam Report công bố.

Năm 2021, Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 10.588 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 8.949 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế số 1 ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Lợi nhuận sau thuế đạt 207 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2020. Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp tiên phong trong việc đẩy mạnh hợp tác cùng các đối tác quốc tế về tái bảo hiểm, công nghệ số để nghiên cứu và triển khai những giải pháp bảo hiểm toàn diện, tối ưu và an toàn cho khách hàng. Các sản phẩm mới của Bảo Việt kể đến như: Travel Easy, Flight Easy, E-cargo, E-claim, Baoviet Direct, Baoviet My Doctor… trên nền tảng trực tuyến, tạo nên một hệ sinh thái khép kín để mang lại sự trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng.

Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất của Việt Nam vinh dự nhận được giải thưởng Sáng kiến bảo hiểm số của năm và Sáng kiến ứng dụng bảo hiểm của năm tại Việt Nam do Insurance Asia Awards trao tặng trong hai năm 2020 và 2021.

Quý I/2022, Bảo hiểm Bảo Việt đã cho ra mắt chương trình bảo hiểm sức khỏe “Bảo Việt Tâm Bình” với nhiều quyền lợi mới tích hợp. Bảo Việt Tâm Bình là một chương trình bảo hiểm sức khoẻ đầy tiềm năng, không chỉ đầu tư tài chính hiệu quả mà còn bảo vệ người tham gia trước nhiều rủi ro, bệnh tật hoặc tử vong.../.