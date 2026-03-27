Ngân hàng - Bảo hiểm

Thẻ VietinBank Visa doanh nghiệp - Giải pháp tài chính ưu việt

14:00 | 27/03/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế năm 2026 đang biến động mạnh, việc tối ưu chi phí vận hành và linh hoạt trong thanh toán trở thành "chìa khóa" cho sự phát triển của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Thấu hiểu điều đó, VietinBank áp dụng ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Visa doanh nghiệp, mang đến giải pháp tài chính toàn diện cùng hàng loạt đặc quyền hấp dẫn.
Tối ưu chi phí, nhận quà tức thì với thẻ Visa Debit Platinum EMV Business

Đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh mở mới và chi tiêu thẻ Visa Debit Platinum Business trong thời gian triển khai chương trình, VietinBank dành tặng lộ trình quà tặng "kép" cực kỳ thiết thực ngay từ những giao dịch đầu tiên:

Tặng 01 E-Voucher Urbox trị giá 500.000 đồng khi khách hàng có tổng chi tiêu từ 5 triệu đồng trở lên trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày kích hoạt thẻ.

Sau khi đạt điều kiện nhận E-Voucher đầu tiên, với 5 triệu đồng chi tiêu tiếp theo trong cùng thời gian 30 ngày sẽ đủ điều kiện nhận thêm 01 E-Voucher Urbox trị giá 500.000 đồng.

Mỗi khách hàng tổ chức/hộ kinh doanh được nhận tối đa 02 E-Voucher trong thời gian triển khai chương trình.

"Đặc quyền" giảm phí - Đòn bẩy cho quảng cáo và vận hành

Không chỉ dừng lại ở quà tặng, VietinBank còn trực tiếp cắt giảm gánh nặng chi phí cho toàn bộ chủ thẻ Visa Debit Business thông qua chính sách phí ưu việt:

Giảm phí giao dịch bằng VND tại các đơn vị chấp nhận thẻ nước ngoài: Phí giảm sâu từ 0,8% xuống chỉ còn 0,5% giá trị giao dịch (chưa bao gồm VAT). Đây là ưu đãi cực lớn cho các doanh nghiệp thường xuyên chi tiêu quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Google, TikTok...

Ưu đãi từ tổ chức thẻ Visa theo từng thời kỳ: Giảm đến 30% chi phí vận hành doanh nghiệp (phần mềm kế toán Misa, Google Workspace, quảng cáo TikTok…), giảm đến 20% tại các nhà hàng, khách sạn…

VietinBank trực tiếp cắt giảm gánh nặng chi phí cho toàn bộ chủ thẻ Visa Debit Business thông qua chính sách phí ưu việt. Ảnh minh họa.

Bứt phá giao thương quốc tế với thẻ Visa Credit Platinum Corporate

Với dòng thẻ Visa Credit Platinum Corporate, VietinBank có ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp có nhu cầu giao dịch quốc tế lớn và công tác nước ngoài thường xuyên:

Ưu đãi tỷ giá: Giảm ngay 50% phí chuyển đổi ngoại tệ (từ 3% xuống chỉ còn 1,5%/giá trị giao dịch, đã bao gồm VAT). Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể nguồn vốn khi thanh toán các đơn hàng quốc tế.

Đặc quyền thượng lưu: Chủ thẻ tiếp tục được hưởng các ưu đãi độc quyền từ Visa theo từng thời kỳ như giảm đến 30% chi phí vận hành doanh nghiệp (phần mềm kế toán Misa, Google Workspace, quảng cáo TikTok…), giảm đến 20% tại các nhà hàng, khách sạn…

Với những ưu đãi thiết thực như tặng voucher chi tiêu và giảm sâu các loại phí giao dịch nội tệ, ngoại tệ, VietinBank mong muốn mang đến một giải pháp tài chính ưu việt, linh hoạt cho các doanh nghiệp/hộ kinh doanh. Đây không chỉ là chương trình khuyến mãi, mà còn là cam kết trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tối ưu hóa chi phí vận hành, từ đó tạo đà vững chắc để mở rộng cơ hội hợp tác trên trường quốc tế.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868, Email: [email protected]
Thanh Thủy
Venezuela ấn định tỷ giá hối đoái chính thức trong giao dịch quốc tế

Venezuela từ bỏ đồng USD, chuyển sang sử dụng đồng Euro trong giao dịch quốc tế

Thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn, giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp, cá nhân quyết toán thuế

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp tăng mạnh tuần qua

Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tăng mạnh lợi nhuận trong năm 2025

Chứng khoán phái sinh ngày 30/3: Giao dịch sôi động khi VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

VietinBank triển khai gói ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ

(TBTCO) - Chương trình “SME Global Boost” của VietinBank mang đến loạt ưu đãi phí giao dịch ngoại tệ và tài trợ thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thương mại quốc tế nhiều biến động.
Giá vàng hôm nay ngày 30/3: Giá vàng trong nước duy trì quanh ngưỡng 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng sáng ngày 30/3 ghi nhận trạng thái đi ngang khi các thương hiệu lớn đồng loạt giữ giá, với cả vàng miếng và vàng nhẫn duy trì mặt bằng giao dịch quanh 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 29/3: Giá vàng chạm ngưỡng 172,8 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 29/3 tiếp tục tăng tại nhiều doanh nghiệp lớn, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên ngưỡng 172,8 triệu đồng/lượng.
Nhóm Ngân hàng Thế giới sẵn sàng triển khai hỗ trợ quy mô lớn ứng phó khủng hoảng Trung Đông

(TBTCO) - Xung đột tại Trung Đông đang đẩy giá năng lượng, phân bón tăng mạnh, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gia tăng chi phí toàn cầu. Nhóm Ngân hàng Thế giới khẳng định sẽ triển khai hỗ trợ quy mô lớn, kết hợp tài chính, chính sách và khu vực tư nhân để giúp các nền kinh tế vượt qua cú sốc và phục hồi tăng trưởng.
"Big 4" dự kiến bơm thêm 1 triệu tỷ đồng, giữ ổn định lãi suất vẫn là thách thức

Với tỷ trọng 42,3% tổng dư nợ, nhóm “big 4” dự kiến giải ngân thêm khoảng 1 triệu tỷ đồng năm 2026 nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, áp lực giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay vẫn hiện hữu, khi chi phí vốn gia tăng, lãi suất huy động tăng, đặc biệt chi phí dự phòng rủi ro nợ xấu chiếm tới 18 - 20% cơ cấu chi phí của ngành.
Sacombank có tân Phó Tổng giám đốc người Pháp

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã Ck: STB) vừa công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Phó Tổng giám đốc, phụ trách mảng Quản trị rủi ro, pháp chế và tuân thủ.
PJICO đặt mục tiêu đạt gần 5.000 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, chia cổ tức 12%

Dù chịu tác động từ thiên tai, cạnh tranh từ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và biến động nội bộ, PJICO vẫn hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu năm 2025. Bước sang 2026, PJICO đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.989 tỷ đồng, tăng 8%; lợi nhuận 324,5 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 12%, đồng thời kiện toàn Hội đồng quản trị.
Hải Phòng phấn đấu tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 95,5% dân số trở lên trong năm 2026

(TBTCO) - UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp năm 2026 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch đặt mục tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,5% dân số trở lên.
Thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn, giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp, cá nhân quyết toán thuế

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp tăng mạnh tuần qua

Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tăng mạnh lợi nhuận trong năm 2025

Chứng khoán phái sinh ngày 30/3: Giao dịch sôi động khi VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 "đi lùi"

Thông tư 22/2026/TT-BTC: Hoàn thiện cấu trúc dữ liệu và hệ thống sơ đồ quy hoạch

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

