Thị trường bất động sản những tháng cuối năm đối mặt với nhiều khó khăn

(TBTCO) - 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đã vượt 200 tỷ USD (đạt 216,35 tỷ USD) và tăng tới 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đáng chú ý là kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 có sự sụt giảm so với tháng 6 chủ yếu do sự sụt giảm về kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng chủ lực nông, lâm, thủy sản và công nghiệp chế biến, chế tạo.