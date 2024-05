Tổng cục Thuế chia sẻ kinh nghiệm quản lý với cơ quan thuế quốc gia New Zealand

Hợp tác trong lĩnh vực tài chính và lĩnh vực thuế giữa Việt Nam và New Zealand Việt Nam và New Zealand là 2 quốc gia đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 6 năm 1975 đến nay, hai nước đã thường xuyên duy trì trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp. Mới đây tháng 3/2024, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand đã ký kết và trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand giai đoạn 2024-2026. Biên bản ghi nhớ này đã thể hiện nỗ lực của ngành Tài chính hai nước trong việc cụ thể hóa, xác định những định hướng lớn và tiềm năng hợp tác trong giai đoạn mới, thực hiện mục tiêu nâng cao đối thoại và hợp tác kỹ thuật trong quản lý và hoạch định chính sách tài chính - ngân sách - tài khóa. Trong chương trình này, Lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam cũng đã bày tỏ mong muốn New Zealand tập trung hỗ trợ và nâng cao hợp tác đối với Việt Nam ở các lĩnh vực như hoạch định chiến lược, dự báo và mô hình kinh tế vĩ mô; quản lý ngân sách và chính sách tài chính bao gồm quy trình ngân sách hàng năm, ngân sách dựa trên kết quả và hiệu quả tác động, quản lý nợ công và nhất là trong lĩnh vực chính sách thuế, đặc biệt khi Bộ Tài chính Việt Nam đang trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi một số các luật về thuế. Trong lĩnh vực thuế, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ New Zealand đã ký kết Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập vào ngày 5/8/2013. Có hiệu lực kể từ ngày 5/5/2014, Hiệp định này đã giúp tăng cường mối quan hệ thương mại, thúc đẩy đầu tư giữa 2 nước thông qua các biện pháp tránh đánh thuế 2 lần; đây cũng là tiền đề tạo dựng mối quan hệ hợp tác song phương bền chặt, khăng khít hơn giữa 2 cơ quan thuế.