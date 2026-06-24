TPBank và Tinh Hà “Say Hi”: Cuộc gặp gỡ của những thương hiệu tiên phong trải nghiệm và phong cách sống

Ngày 23/6/2026 tại Trung tâm Thương mại Thiso Mall (TP. Hồ Chí Minh), DatVietVAC chính thức giới thiệu Tinh Hà “Say Hi” - mảnh ghép mới nhất của Vũ Trụ “Say Hi”, đánh dấu bước chuyển mình với tham vọng mở rộng giới hạn sáng tạo và nâng tầm trải nghiệm giải trí dành cho khán giả trẻ. Sự đồng hành của TPBank cùng Tinh Hà “Say Hi” không chỉ đánh dấu sự gặp gỡ giữa hai thương hiệu được yêu thích bởi giới trẻ mà còn cho thấy điểm chung về khát vọng tiên phong tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng.

Điểm gặp gỡ của những thương hiệu luôn tiên phong để bứt phá

DatVietVAC là hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí vận hành dựa trên IP (tài sản trí tuệ), có khả năng chuyển hóa nội dung thành các trải nghiệm tiêu dùng đa nền tảng có thể mở rộng quy mô và thương mại hóa bền vững.

Việc trở thành Nhà tài trợ Kim cương của Tinh Hà “Say Hi” vì thế không chỉ đơn thuần là một hoạt động đồng hành với một chương trình giải trí, mà còn là khẳng định chiến lược của TPBank trong việc chọn đối tác để tạo ra những trải nghiệm mới chưa - từng - có.

Tinh Hà ‘Say Hi’ không chỉ đánh dấu bước phát triển tiếp theo của một trong những IP giải trí thành công nhất trên thị trường, mà còn cho thấy cách DatVietVAC đang xây dựng một hệ sinh thái IP có khả năng phát triển dài hạn.

Ở lĩnh vực tài chính, TPBank cũng là một thương hiệu luôn hiện diện với tinh thần tiên phong kỷ nguyên số và đồng hành cùng phong cách sống của người trẻ. Ngay từ những ngày đầu thành lập, ngân hàng này đã lựa chọn công nghệ là nền tảng phát triển, kiên trì theo đuổi chiến lược số hóa và liên tục đổi mới để mang đến những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

Từ mô hình ngân hàng tự động LiveBank 24/7, Ứng dụng Ngân hàng Số thế hệ mới, cho đến việc ứng dụng AI vào vận hành và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, TPBank luôn là một trong những đơn vị tiên phong mở ra những chuẩn mực mới trên thị trường. Trong những năm gần đây, ngân hàng trẻ này cũng luôn được cộng đồng người trẻ yêu mến với các sản phẩm sáng tạo cũng như các đặc quyền trải nghiệm gắn liền với âm nhạc, giải trí, và phong cách sống thời thượng.

Chính tinh thần không ngừng đổi mới ấy đã tạo nên sự đồng điệu tự nhiên giữa TPBank và Tinh Hà “Say Hi”.

Đồng hành cùng thế hệ trẻ bằng cách luôn đổi mới mình

Khác với những mảnh ghép trước trong Vũ trụ “Say Hi”, Tinh Hà “Say Hi” hé lộ một format hoàn toàn mới, với không gian biểu diễn đa chiều sáng tạo. Dàn cast của chương trình vừa có những gương mặt tài năng trong các chương trình trước đó của DatVietVAC, vừa có nhiều nhân tố mới để tạo bất ngờ. Bên cạnh đó, chương trình hứa hẹn khuấy động mùa hè 2026 bằng những sản phẩm âm nhạc được đầu tư mạnh mẽ với sự góp mặt của đội ngũ producer tên tuổi trong nước cùng các khách mời quốc tế. Đây cũng là một trong những yếu tố được kỳ vọng tạo nên sức hấp dẫn của Tinh Hà “Say Hi”, hướng đến việc tạo ra những bản hit và những màn trình diễn giàu tính sáng tạo, nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.

Chính tinh thần không ngừng sáng tạo và liên tục nâng tầm trải nghiệm đã tạo nên sự đồng điệu giữa Tinh Hà “Say Hi” và TPBank – ngân hàng số luôn tiên phong đổi mới trong mọi hoạt động, từ phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ đến xây dựng kết nối với khách hàng. Bởi TPBank hiểu rằng, thế hệ trẻ ngày nay không chỉ lựa chọn một thương hiệu vì sản phẩm tốt, mà còn bởi sự đồng điệu về giá trị và cảm giác được thấu hiểu.

Việc trở thành Nhà tài trợ Kim cương của Tinh Hà “Say Hi” vì thế không chỉ đơn thuần là một hoạt động đồng hành với một chương trình giải trí, mà còn là khẳng định chiến lược của TPBank trong việc chọn đối tác để tạo ra những trải nghiệm mới chưa - từng - có. Thông qua âm nhạc và sự giao thoa giữa các màu sắc nghệ thuật, TPBank kỳ vọng cùng chương trình đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế, lan tỏa tinh thần sáng tạo và bản sắc Việt trên hành trình hội nhập của ngành công nghiệp giải trí Việt Nam.

TPBank đồng hành cùng thế hệ trẻ

Chia sẻ về sự đồng hành cùng chương trình, ông Khúc Văn Họa – P. Tổng Giám đốc TPBank cho biết: “Tinh thần tiên phong luôn là một phần trong DNA của TPBank. Chúng tôi tin rằng đổi mới không chỉ nằm ở công nghệ hay sản phẩm, mà còn ở cách tạo ra những trải nghiệm mới và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Đó cũng là lý do TPBank luôn sẵn sàng đồng hành cùng những sáng kiến sáng tạo và những giá trị tích cực dành cho thế hệ trẻ Việt Nam.”

Ra mắt những trải nghiệm mới

Buổi lễ ra mắt Tinh Hà “Say Hi” có sự tham dự của 24 Anh Trai cùng đông đảo nghệ sĩ, đối tác, đơn vị báo chí truyền thông và hàng nghìn người hâm mộ. Bên cạnh những thông tin đầu tiên về chương trình, lễ ra mắt còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, tạo cơ hội để 24 Anh Trai kết nối trực tiếp với cộng đồng người hâm mộ.

Buổi lễ ra mắt chương trình Tinh Hà “Say Hi”

Lễ ra mắt đã giới thiệu dàn cast chính thức của chương trình gồm Quang Hùng MasterD, Wren Evans, Dương Domic, JSOL, buitruonglinh, HURRYKNG, Pháp Kiều, Song Luân, CONGB, Sơn.K, CAPTAIN BOY, WEAN, Ali Hoàng Dương, Vương Bình, Cody Nam Võ, Jaysonlei, DILLAN, Đặng Hồng Hải, IVAN, Thể Thiên, HYO, CoolKid, KIMLONG và XUÂN ĐỊNH KY.

Lần đầu tiên, Vũ Trụ “Say Hi” chính thức công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới, giới thiệu bộ merchandise độc quyền, các mascot được thiết kế riêng bởi các Anh Trai, cùng khu vực fanzone với nhiều trải nghiệm dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ. Khán giả có cơ hội check-in, trải nghiệm photobooth, nhận quà lưu niệm và hòa mình vào không khí lễ hội của ngày ra mắt.

Đồng hành cùng chương trình, TPBank mang đến App TPBank - với hơn 2000 tiện ích đỉnh, hứa hẹn mang những khoảnh khắc SỐNG ĐỈNH không chỉ cho các Anh Trai của chương trình, mà còn tới đông đảo người hâm mộ thông qua các đặc quyền dành cho người dùng sở hữu tài khoản App TPBank. Tại sự kiện, TPBank cũng giới thiệu thẻ đa năng TPBank Visa Flash 2in1 phiên bản Tinh Hà “Say Hi” phiên bản giới hạn - thêm một tấm vé mang lại đặc quyền trải nghiệm cho người hâm mộ trong suốt chương trình.

Chương trình Tinh Hà “Say Hi” sẽ chính thức phát sóng lúc 20h Thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 4/7/2026 trên các kênh truyền hình HTV2 - Vie Channel, ON - Vie Giải Trí, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON./.