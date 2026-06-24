Ngân hàng - Bảo hiểm

TPBank và Tinh Hà “Say Hi”: Cuộc gặp gỡ của những thương hiệu tiên phong trải nghiệm và phong cách sống

12:18 | 24/06/2026
(TBTCO) - Đồng hành cùng Tinh Hà Say Hi với vai trò Nhà tài trợ Kim cương là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) - luôn được biết đến với hình ảnh “ngân hàng dành cho giới trẻ” và chiến lược “lifestyle banking” - đưa banking đồng hành trong từng hơi thở của nhịp sống hiện đại.
aa

Ngày 23/6/2026 tại Trung tâm Thương mại Thiso Mall (TP. Hồ Chí Minh), DatVietVAC chính thức giới thiệu Tinh Hà “Say Hi” - mảnh ghép mới nhất của Vũ Trụ “Say Hi”, đánh dấu bước chuyển mình với tham vọng mở rộng giới hạn sáng tạo và nâng tầm trải nghiệm giải trí dành cho khán giả trẻ. Sự đồng hành của TPBank cùng Tinh Hà “Say Hi” không chỉ đánh dấu sự gặp gỡ giữa hai thương hiệu được yêu thích bởi giới trẻ mà còn cho thấy điểm chung về khát vọng tiên phong tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng.

Điểm gặp gỡ của những thương hiệu luôn tiên phong để bứt phá

DatVietVAC là hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí vận hành dựa trên IP (tài sản trí tuệ), có khả năng chuyển hóa nội dung thành các trải nghiệm tiêu dùng đa nền tảng có thể mở rộng quy mô và thương mại hóa bền vững.

Việc trở thành Nhà tài trợ Kim cương của Tinh Hà “Say Hi” vì thế không chỉ đơn thuần là một hoạt động đồng hành với một chương trình giải trí, mà còn là khẳng định chiến lược của TPBank trong việc chọn đối tác để tạo ra những trải nghiệm mới chưa - từng - có.

Tinh Hà ‘Say Hi’ không chỉ đánh dấu bước phát triển tiếp theo của một trong những IP giải trí thành công nhất trên thị trường, mà còn cho thấy cách DatVietVAC đang xây dựng một hệ sinh thái IP có khả năng phát triển dài hạn.

Ở lĩnh vực tài chính, TPBank cũng là một thương hiệu luôn hiện diện với tinh thần tiên phong kỷ nguyên số và đồng hành cùng phong cách sống của người trẻ. Ngay từ những ngày đầu thành lập, ngân hàng này đã lựa chọn công nghệ là nền tảng phát triển, kiên trì theo đuổi chiến lược số hóa và liên tục đổi mới để mang đến những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

Từ mô hình ngân hàng tự động LiveBank 24/7, Ứng dụng Ngân hàng Số thế hệ mới, cho đến việc ứng dụng AI vào vận hành và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, TPBank luôn là một trong những đơn vị tiên phong mở ra những chuẩn mực mới trên thị trường. Trong những năm gần đây, ngân hàng trẻ này cũng luôn được cộng đồng người trẻ yêu mến với các sản phẩm sáng tạo cũng như các đặc quyền trải nghiệm gắn liền với âm nhạc, giải trí, và phong cách sống thời thượng.

Chính tinh thần không ngừng đổi mới ấy đã tạo nên sự đồng điệu tự nhiên giữa TPBank và Tinh Hà “Say Hi”.

Đồng hành cùng thế hệ trẻ bằng cách luôn đổi mới mình

Khác với những mảnh ghép trước trong Vũ trụ “Say Hi”, Tinh Hà “Say Hi” hé lộ một format hoàn toàn mới, với không gian biểu diễn đa chiều sáng tạo. Dàn cast của chương trình vừa có những gương mặt tài năng trong các chương trình trước đó của DatVietVAC, vừa có nhiều nhân tố mới để tạo bất ngờ. Bên cạnh đó, chương trình hứa hẹn khuấy động mùa hè 2026 bằng những sản phẩm âm nhạc được đầu tư mạnh mẽ với sự góp mặt của đội ngũ producer tên tuổi trong nước cùng các khách mời quốc tế. Đây cũng là một trong những yếu tố được kỳ vọng tạo nên sức hấp dẫn của Tinh Hà “Say Hi”, hướng đến việc tạo ra những bản hit và những màn trình diễn giàu tính sáng tạo, nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.

Chính tinh thần không ngừng sáng tạo và liên tục nâng tầm trải nghiệm đã tạo nên sự đồng điệu giữa Tinh Hà “Say Hi” và TPBank – ngân hàng số luôn tiên phong đổi mới trong mọi hoạt động, từ phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ đến xây dựng kết nối với khách hàng. Bởi TPBank hiểu rằng, thế hệ trẻ ngày nay không chỉ lựa chọn một thương hiệu vì sản phẩm tốt, mà còn bởi sự đồng điệu về giá trị và cảm giác được thấu hiểu.

Việc trở thành Nhà tài trợ Kim cương của Tinh Hà “Say Hi” vì thế không chỉ đơn thuần là một hoạt động đồng hành với một chương trình giải trí, mà còn là khẳng định chiến lược của TPBank trong việc chọn đối tác để tạo ra những trải nghiệm mới chưa - từng - có. Thông qua âm nhạc và sự giao thoa giữa các màu sắc nghệ thuật, TPBank kỳ vọng cùng chương trình đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế, lan tỏa tinh thần sáng tạo và bản sắc Việt trên hành trình hội nhập của ngành công nghiệp giải trí Việt Nam.

TPBank và Tinh Hà “Say Hi”: Cuộc gặp gỡ của những thương hiệu tiên phong trải nghiệm và phong cách sống
TPBank đồng hành cùng thế hệ trẻ

Chia sẻ về sự đồng hành cùng chương trình, ông Khúc Văn Họa – P. Tổng Giám đốc TPBank cho biết: “Tinh thần tiên phong luôn là một phần trong DNA của TPBank. Chúng tôi tin rằng đổi mới không chỉ nằm ở công nghệ hay sản phẩm, mà còn ở cách tạo ra những trải nghiệm mới và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Đó cũng là lý do TPBank luôn sẵn sàng đồng hành cùng những sáng kiến sáng tạo và những giá trị tích cực dành cho thế hệ trẻ Việt Nam.”

Ra mắt những trải nghiệm mới

Buổi lễ ra mắt Tinh Hà “Say Hi” có sự tham dự của 24 Anh Trai cùng đông đảo nghệ sĩ, đối tác, đơn vị báo chí truyền thông và hàng nghìn người hâm mộ. Bên cạnh những thông tin đầu tiên về chương trình, lễ ra mắt còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, tạo cơ hội để 24 Anh Trai kết nối trực tiếp với cộng đồng người hâm mộ.

TPBank và Tinh Hà “Say Hi”: Cuộc gặp gỡ của những thương hiệu tiên phong trải nghiệm và phong cách sống
Buổi lễ ra mắt chương trình Tinh Hà “Say Hi”

Lễ ra mắt đã giới thiệu dàn cast chính thức của chương trình gồm Quang Hùng MasterD, Wren Evans, Dương Domic, JSOL, buitruonglinh, HURRYKNG, Pháp Kiều, Song Luân, CONGB, Sơn.K, CAPTAIN BOY, WEAN, Ali Hoàng Dương, Vương Bình, Cody Nam Võ, Jaysonlei, DILLAN, Đặng Hồng Hải, IVAN, Thể Thiên, HYO, CoolKid, KIMLONG và XUÂN ĐỊNH KY.

Lần đầu tiên, Vũ Trụ “Say Hi” chính thức công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới, giới thiệu bộ merchandise độc quyền, các mascot được thiết kế riêng bởi các Anh Trai, cùng khu vực fanzone với nhiều trải nghiệm dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ. Khán giả có cơ hội check-in, trải nghiệm photobooth, nhận quà lưu niệm và hòa mình vào không khí lễ hội của ngày ra mắt.

Đồng hành cùng chương trình, TPBank mang đến App TPBank - với hơn 2000 tiện ích đỉnh, hứa hẹn mang những khoảnh khắc SỐNG ĐỈNH không chỉ cho các Anh Trai của chương trình, mà còn tới đông đảo người hâm mộ thông qua các đặc quyền dành cho người dùng sở hữu tài khoản App TPBank. Tại sự kiện, TPBank cũng giới thiệu thẻ đa năng TPBank Visa Flash 2in1 phiên bản Tinh Hà “Say Hi” phiên bản giới hạn - thêm một tấm vé mang lại đặc quyền trải nghiệm cho người hâm mộ trong suốt chương trình.

Chương trình Tinh Hà “Say Hi” sẽ chính thức phát sóng lúc 20h Thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 4/7/2026 trên các kênh truyền hình HTV2 - Vie Channel, ON - Vie Giải Trí, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON./.

Quỳnh Như
Từ khóa:
tpbank Tinh Hà say hi

Bài liên quan

Lập hattrick tại The Asian Banker 2026: Dấu ấn công nghệ của TPBank trong dòng chảy kinh tế số

Lập hattrick tại The Asian Banker 2026: Dấu ấn công nghệ của TPBank trong dòng chảy kinh tế số

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

Hàng loạt ngân hàng lớn tăng tốc lập “cứ điểm” tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Hàng loạt ngân hàng lớn tăng tốc lập “cứ điểm” tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Dành cho bạn

Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp nộp Bảng kê lâm sản khi làm thủ tục xuất khẩu

Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp nộp Bảng kê lâm sản khi làm thủ tục xuất khẩu

Ngày 25/6: Giá cao su thế giới quay đầu giảm

Ngày 25/6: Giá cao su thế giới quay đầu giảm

Ngày 25/6: Giá gạo thơm Jasmine giảm, gạo nguyên liệu ổn định

Ngày 25/6: Giá gạo thơm Jasmine giảm, gạo nguyên liệu ổn định

Ngày 25/6: Giá heo hơi ở miền Bắc cao nhất cả nước

Ngày 25/6: Giá heo hơi ở miền Bắc cao nhất cả nước

Điều chỉnh, bổ sung Chiến lược tài chính đến năm 2030

Điều chỉnh, bổ sung Chiến lược tài chính đến năm 2030

Hải quan rà soát việc nhập khẩu sản phẩm dinh dưỡng công thức Similac dành cho trẻ nhỏ

Hải quan rà soát việc nhập khẩu sản phẩm dinh dưỡng công thức Similac dành cho trẻ nhỏ

Đọc thêm

Chính sách "mở đường", ngân hàng mở lối tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính sách "mở đường", ngân hàng mở lối tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa

(TBTCO) - Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm số đông, nhưng dư nợ dành cho khu vực này mới chiếm khoảng 20% tín dụng toàn nền kinh tế. Bên cạnh các chính sách mới mở đường, việc gỡ "nút thắt" tài sản bảo đảm, đa dạng hóa giải pháp tín dụng của ngân hàng, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao tính minh bạch mở rộng cơ hội tiếp cận vốn.
“Bước lùi chiến thuật” hỗ trợ tăng trưởng

“Bước lùi chiến thuật” hỗ trợ tăng trưởng

(TBTCO) - Việc nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40% được xem là “bước lùi chiến thuật”, giúp ngân hàng mở rộng dư địa cấp vốn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đổi lại, rủi ro lệch pha kỳ hạn gia tăng, trong khi không gian phát triển các kênh vốn khác thu hẹp và tiềm ẩn nguy cơ che giấu nợ xấu nếu không được giám sát chặt.
Tổng tài sản SeABank tăng hơn 4,6 lần, đóng góp gần 5.300 tỷ đồng ngân sách trong 5 năm

Tổng tài sản SeABank tăng hơn 4,6 lần, đóng góp gần 5.300 tỷ đồng ngân sách trong 5 năm

(TBTCO) - Trải qua 32 năm phát triển, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) từng bước mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó khẳng định vị thế trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đáng chú ý, trong giai đoạn 2020 - 2025, tổng nộp ngân sách nhà nước của Ngân hàng đạt gần 5.300 tỷ đồng và quy mô tài sản tăng gấp hơn 4,6 lần, phản ánh rõ nét chiến lược phát triển bền vững gắn với hiệu quả, tuân thủ và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Cho vay trung, dài hạn mở thêm dư địa 1 triệu tỷ đồng, lợi thế thuộc về ngân hàng nào?

Cho vay trung, dài hạn mở thêm dư địa 1 triệu tỷ đồng, lợi thế thuộc về ngân hàng nào?

Việc nâng tỷ lệ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40% được kỳ vọng mở thêm khoảng 1 triệu tỷ đồng dư địa tín dụng cho nền kinh tế. VCBS dự báo dư nợ cho vay trung và dài hạn có thể tăng khoảng 23% kể từ đầu năm, nâng tỷ trọng lên 48 - 49%. Tuy nhiên, mức độ hưởng lợi sẽ phân hóa giữa các nhóm ngân hàng.
Nới trần vốn ngắn hạn, mở rộng dư địa cho vay trung và dài hạn

Nới trần vốn ngắn hạn, mở rộng dư địa cho vay trung và dài hạn

(TBTCO) - Thông tư 25/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước được kỳ vọng giúp giảm áp lực huy động vốn, mở rộng dư địa cho vay trung và dài hạn, qua đó tăng khả năng cung ứng tín dụng cho các dự án hạ tầng, đầu tư quy mô lớn và hỗ trợ thanh khoản hệ thống.
Prudential Việt Nam tiên phong nâng chuẩn đội ngũ tư vấn viên, góp phần xây dựng niềm tin bền vững ngành bảo hiểm

Prudential Việt Nam tiên phong nâng chuẩn đội ngũ tư vấn viên, góp phần xây dựng niềm tin bền vững ngành bảo hiểm

(TBTCO) - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) chính thức triển khai chiến dịch Be The One - Start As One | Khởi đầu từ vị thế Tiên phong, chương trình tuyển dụng và phát triển thế hệ tư vấn viên mới, nhằm góp phần nâng cao chuẩn mực nghề tư vấn viên tài chính và hướng đến trải nghiệm khách hàng toàn diện hơn.
BVBank trước thềm niêm yết HOSE: Lợi nhuận bứt phá, nợ xấu còn "nặng gánh"

BVBank trước thềm niêm yết HOSE: Lợi nhuận bứt phá, nợ xấu còn "nặng gánh"

(TBTCO) - HOSE vừa chấp thuận niêm yết hơn 640,8 triệu cổ phiếu BVB của ngân hàng BVBank, mở đường cho kế hoạch chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE sau nhiều năm chuẩn bị. Trong bối cảnh đó, BVBank ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 tăng 168,8%, nhưng áp lực chất lượng tài sản vẫn hiện hữu khi quy mô nợ xấu gia tăng và nợ có khả năng mất vốn chiếm tỷ trọng cao.
Thông báo về việc khai trương hoạt động Chi nhánh Sở giao dịch 2 trực thuộc Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại

Thông báo về việc khai trương hoạt động Chi nhánh Sở giao dịch 2 trực thuộc Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại

(TBTCO) - Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc đặt trụ sở và chính thức khai trương hoạt động Chi nhánh Sở giao dịch 2.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay ngày 25/6: Giá vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 25/6: Giá vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce

Ngày 25/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 25/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Từ liên thông dữ liệu đến Kho bạc số

Từ liên thông dữ liệu đến Kho bạc số

Dư địa tăng trưởng lớn, áp lực cạnh tranh cao

Dư địa tăng trưởng lớn, áp lực cạnh tranh cao

Nâng chuẩn thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

Nâng chuẩn thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

Tỷ giá USD hôm nay (22/6): USD tự do tăng vọt gần 200 đồng, DXY trên 100 điểm trước nguy cơ đổ vỡ hòa giải Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (22/6): USD tự do tăng vọt gần 200 đồng, DXY trên 100 điểm trước nguy cơ đổ vỡ hòa giải Mỹ - Iran

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Giá vàng hôm nay ngày 24/6: Vàng thế giới mất hơn 73 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 24/6: Vàng thế giới mất hơn 73 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,300 ▼100K 14,600 ▼100K
Kim TT/AVPL 14,300 ▼100K 14,600 ▼100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 ▼100K 14,600 ▼100K
Nguyên Liệu 99.99 13,200 ▼100K 13,400 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,150 ▼100K 13,350 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▼1000K 146,000 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▼1000K 146,000 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▼1000K 146,000 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▼1000K 146,000 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▼1000K 146,000 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▼1000K 146,000 ▼1000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,320 ▼80K 14,620 ▼80K
Miếng SJC Nghệ An 14,320 ▼80K 14,620 ▼80K
Miếng SJC Thái Bình 14,320 ▼80K 14,620 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼50K 14,550 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼50K 14,550 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼50K 14,550 ▼50K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,740 ▼50K 14,440 ▼50K
Trang sức 99.99 13,750 ▼50K 14,450 ▼50K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1288K 1,462 ▲1315K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,432 ▲1288K 14,622 ▼80K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,432 ▲1288K 14,623 ▼80K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 ▼8K 1,461 ▼8K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 ▼8K 1,462 ▲1315K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,411 ▼8K 1,446 ▼8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,168 ▲122472K 143,168 ▲128772K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼600K 108,611 ▼600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,988 ▼544K 98,488 ▼544K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,865 ▼488K 88,365 ▼488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,496 ▼67931K 8,446 ▼76481K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,954 ▼334K 60,454 ▼334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1288K 1,462 ▲1315K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1288K 1,462 ▲1315K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1288K 1,462 ▲1315K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1288K 1,462 ▲1315K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1288K 1,462 ▲1315K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1288K 1,462 ▲1315K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1288K 1,462 ▲1315K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1288K 1,462 ▲1315K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1288K 1,462 ▲1315K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1288K 1,462 ▲1315K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1288K 1,462 ▲1315K
Cập nhật: 25/06/2026 09:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17639 17912 18488
CAD 17973 18248 18867
CHF 31787 32168 32820
CNY 0 3825 3918
EUR 29282 29502 30589
GBP 33892 34281 35222
HKD 0 3228 3431
JPY 156 160 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14558 15145
SGD 19770 20052 20628
THB 704 768 821
USD (1,2) 26066 0 0
USD (5,10,20) 26107 0 0
USD (50,100) 26136 26150 26456
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,136 26,136 26,456
USD(1-2-5) 25,091 - -
USD(10-20) 25,091 - -
EUR 29,435 29,459 30,794
JPY 158.56 158.85 168.05
GBP 34,096 34,188 35,284
AUD 17,842 17,906 18,537
CAD 18,173 18,231 18,856
CHF 32,067 32,167 33,029
SGD 19,906 19,968 20,699
CNY - 3,797 3,932
HKD 3,295 3,305 3,436
KRW 15.71 16.38 17.77
THB 752.21 761.5 813.84
NZD 14,557 14,692 15,096
SEK - 2,657 2,745
DKK - 3,938 4,067
NOK - 2,629 2,716
LAK - 0.9 1.25
MYR 5,979.03 - 6,738.5
TWD 748.34 - 904.41
SAR - 6,902.61 7,253.07
KWD - 83,317 88,439
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,116 26,136 26,456
EUR 29,333 29,451 30,630
GBP 34,037 34,174 35,183
HKD 3,290 3,303 3,419
CHF 31,856 31,984 32,893
JPY 158.69 159.33 167.11
AUD 17,806 17,878 18,464
SGD 19,942 20,022 20,598
THB 768 771 806
CAD 18,162 18,235 18,794
NZD 14,615 15,144
KRW 16.30 17.91
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26140 26140 26456
AUD 17809 17909 18831
CAD 18144 18244 19258
CHF 32013 32043 33625
CNY 3806 3831 3966.3
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29450 29480 31205
GBP 34163 34213 35974
HKD 0 3355 0
JPY 159.31 159.81 170.32
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14667 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19914 20044 20772
THB 0 732.9 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14400000 14400000 14900000
SBJ 13000000 13000000 14900000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,161 26,101 26,451
USD20 26,161 26,101 26,451
USD1 26,161 26,101 26,451
AUD 17,855 17,955 19,068
EUR 29,588 29,588 30,997
CAD 18,103 18,203 19,509
SGD 19,986 20,136 20,699
JPY 159.78 161.28 165.85
GBP 34,123 34,473 35,345
XAU 14,398,000 0 14,702,000
CNY 0 3,719 0
THB 0 768 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 25/06/2026 09:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80