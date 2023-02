TP.Hồ Chí Minh: Tổ chức hội nghị lắng nghe doanh nghiệp để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn

(TBTCO) - Ngày 17/2, UBND TP.Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị gặp gỡ, lắng nghe các đề xuất của doanh nghiệp trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố cùng hơn 100 đại biểu là đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, cùng các sở ban ngành tham dự.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Sơn Nam

Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp (DN) TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ quý IV/2022, hoạt động sản xuất kinh doanh có phần chậm lại, số lượng doanh nghiệp có doanh thu tăng chỉ còn chiếm 22%, so với tỷ lệ 26% của quý trước đó.

Về lực lượng lao động, một số doanh nghiệp đang cho người lao động làm việc thay phiên hoặc nghỉ tết dài ngày. Điều này xảy ra là bất thường so với các năm trước, với lý do không có đơn hàng dự trữ.

Trong lĩnh vực xuất khẩu, do lạm phát tăng cao, đặc biệt tại các thị trường xuất khẩu chính của dệt may như Mỹ, EU lên tới 6-7% nên lượng tiêu thụ giảm rõ rệt, (châu Âu đã giảm tới 60%, Mỹ giảm 30-40%), tồn kho tăng lên chiếm 20-25% dẫn đến quý IV/2022 và quý I/2023 khách hàng hạn chế hoặc không đặt đơn hàng mới. Cụ thể, đơn hàng cho tháng 11, 12 thiếu khoảng 35-50% năng lực hoặc có đơn hàng nhưng cạnh tranh gay gắt về giá, nhiều khách hàng đưa ra mức giá chỉ bằng 50% so với mức bình thường, thậm chí có khách hàng đưa ra chỉ bằng 40%. Hệ quả là, nhiều doanh nghiệp đã phải cắt giảm lao động, giảm quy mô sản xuất từ cuối năm 2022.

Đại diện các tập đoàn, hiệp hội các doanh nghiệp đã nêu ý kiến, đề xuất với lãnh đạo chính quyền thành phố cũng như các bộ, ngành trung ương nhiều vấn đề khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp hiện nay cần được quan tâm tháo gỡ. Cụ thể, về một số chính sách hỗ trợ tín dụng, chính sách thuế, trái phiếu doanh nghiệp cũng như vấn đề cải cách thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh, đứng vững trong thời điểm khó khăn.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch Hiệp hội DN TP. Hồ Chí Minh cũng cho biết, đã thay mặt cộng đồng các doanh nghiệp gửi đến lãnh đạo thành phố nhiều kiến nghị cần sớm thực hiện để tháo gỡ khó khăn cho DN.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã chia sẻ, năm 2022, GRDP đã đạt 9,03% cao hơn chỉ tiêu thành phố đặt ra là 6-6,5% và cao hơn GRDP trung bình cả nước là 6%. Cùng với đó những chỉ tiêu về thu ngân sách, giải quyết việc làm an sinh xã hội đều đạt hiệu quả cao. Để có thể đạt được hiệu quả này, thành phố ghi nhận sự tham gia đồng bộ, nhịp nhàng có trách nhiệm của các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2022 tình hình diễn biến phức tạp, ảnh hưởng khá toàn diện lên hoạt động của doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Nhiều thông tin không khả quan đã được gửi đến chính quyền thành phố, đòi hỏi thành phố phải có giải pháp tháo gỡ, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng của TP.Hồ Chí Minh./.