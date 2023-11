Tỷ giá hôm nay (17/11): USD trong nước giảm, thế giới phục hồi ổn định

(TBTCO) - Rạng sáng 17/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 45 VND, hiện ở mức 23.971 VND. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đi ngang, hiện ở mốc 104,38.

Tỷ giá hôm nay (17/11): Đồng USD thị trường và trung tâm cùng giảm. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ ở chiều bán ra, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.119 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ ỏ cả 2 chiều, hiện ở mức: 24.717 VND/Euro – 26.319 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục giảm mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 40 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.553 – 24.603 VND/USD, giảm 15 VNND/USD chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.085VND 24,455 VND Vietinbank 24,045 VND 24,465 VND BIDV 24,145 VND 24,445 VND

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 24.365 đồng – 26.930 đồng.

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,630.69 VND 27,038.01 VND Vietinbank 25,955 VND 27,090 VND BIDV 25,850 VND 27,036 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 155.98 VND 165.11 VND Vietinbank 157.84 VND 165.79 VND BIDV 156.74 VND 165 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD ổn định sau khi công bố chỉ số tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tăng nhiều hơn dự kiến vào tuần trước, cho thấy một thị trường lao động “mát mẻ” có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất vào đầu 2024 và hạ cánh mềm.

Chỉ số Dollar-Index, một thước đo của đồng tiền Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt khác cho thấy sự tăng nhẹ khi nền kinh tế Mỹ chậm lại khiến thị trường nhận thức được FED đã hoàn thành việc tăng lãi suất.

Đồng Euro tăng 0,02%, đat mức 1,0848 USD, sau khi tăng 1,69% vào hôm 14-11, mức tăng phần trăm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 11-2022. Trong khi đó, đồng yên Nhật tăng 0,47%, đạt mức 150,66/USD; đồng bảng Anh chốt phiên giao dịch ở mức 1,2406 USD, giảm 0,10% trong ngày.

Đồng NZD giảm 0,85%, xuống mốc 0,5974 USD; trong khi đồng AUD giảm 0,6%, xuống mốc 0,6465 USD. Đồng tiền này đã không được hỗ trợ từ sự phục hồi mạnh mẽ của dữ liệu việc làm, khi các nhà giao dịch nhấn mạnh vào thực tế rằng lợi nhuận chủ yếu đến từ lao động bán thời gian, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn tăng cao./.