Tỷ giá USD ngày 10/11 giảm sâu về mức 23.100 đồng mỗi USD

(TBTCO) - Tỷ giá USD ngày 10/11 theo thông báo tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là 23.100 đồng/USD, tiếp tục giảm thêm 9 đồng so với ngày hôm trước.

Theo đó, tỷ giá USD ngày 10/11 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố đã giảm mạnh tới 52 đồng/USD so với ngày 4/11.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã điều chỉnh giảm đối với mức giá bán ra, theo đó giá mua vào/bán ra áp dụng cho ngày 10/11 là 22.650/23.743 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 10/11 giảm sâu về mức 23.100 đồng/USD. Ảnh: TL

Tỷ giá tham khảo một số ngoại tệ khác cũng được điều chỉnh giảm như đồng bảng Anh, đồng đô la Australia, lần lượt ghi nhận mức giá quy đổi các đồng tiền này là 30.376/32.255 đồng/GBP và 16.524/17.546 đồng/AUD.

Trong khi đó, một số đồng tiền tăng giá trong ngày 10/11, chẳng hạn như đồng euro, đồng yên Nhật, đồng phờ răng Thụy Sỹ, đồng đô la Canada.

Đồng euro theo đó có giá chuyển đổi là 25.973/27.580 đồng/EUR, đồng yên Nhật là 199/211 đồng/JPY, đồng phờ răng Thụy Sỹ là 24.585/26.106 đồng/CHF, đồng đô la Canada là 18.015/19.129 đồng/CAD.

Tỷ giá USD tại Vietcombank chưa có sự điều chỉnh so với ngày hôm trước, nhưng vẫn đang ở mặt bằng thấp hơn khá nhiều so với tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Cụ thể, các mức giá mua tiền mặt/mua chuyển khoản/bán ra lần lượt là 22.530/22.560/22.760 đồng/USD.

Tại các ngân hàng khác, tỷ giá USD do VietinBank là 22.543/22.563/22.763 đồng/USD; tại BIDV là 22.560/22.560/22.760 đồng/USD, tại Agribank 22.570/22.580/22.760 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, tỷ giá đồng đô la Mỹ so với bảng Anh sáng ngày 10/11 (theo giờ Việt Nam) là 1.3549 USD/GPB, giảm 0,04% so với hôm trước và tăng 2,08% so với năm ngoái.

Đồng euro có giá quy đổi so với đô la Mỹ là 1,1588 USD/EUR, giảm 0,03% so với cách đây 1 ngày và giảm 1,93% so với cách đây 1 năm; đồng yên Nhật tăng giá 0,02% so với hôm trước với mức giá quy đổi là 112,87 JPY/USD, tăng 7,18% so với 1 năm về trước.