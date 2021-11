(TBTCO) - Tỷ giá USD ngày 5/11 theo công bố tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ghi nhận điều chỉnh giảm mạnh 19 đồng mỗi USD so với ngày hôm trước.

Như vậy, tỷ giá USD ngày 5/11 quay đầu giảm điểm mạnh, sau khi tăng 12 đồng trong ngày 4/11.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng được điều chỉnh giảm mạnh cả giá mua vào và bán ra, ghi nhận ở mức 22.650/23.777 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 5/11 bất ngờ rớt mạnh 19 đồng mỗi USD. Ảnh: T.L

Đồng yên Nhật Bản theo công bố tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên như hôm trước với tỷ giá mua vào/bán ra là 197/209 đồng/USD.

Trong khi đó, hầu hết các ngoại tệ khác đều được Sở giao dịch điều chỉnh giảm, cụ thể tỷ giá đồng euro là 25.916/27.519 đồng/EUR, đồng bảng Anh là 30.283/32.156 đồng/GPB.

Cũng trong xu hướng giảm, đồng phơ răng Thụy Sỹ là 24.579/26.099 đồng/CHF, đồng đô la Australia là 16.603/17.630 đồng/AUD, đồng đô la Canada là 18.012/19.126 đồng/CAD.

Tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 5/11 ghi nhận các giá mua chuyển khoản/mua tiền mặt/bán ra là 22.550/22.580/22.780 đồng/USD.

Tại các ngân hàng khác, tỷ giá USD tại VietinBank là 22.562/22.582/22.782 đồng/USD; tỷ giá tại BIDV là 22.575/22.575/22.775 đồng/USD, còn tại Agribank là 22.850/22.595/22.775 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, tỷ giá USD so với đồng bảng Anh trưa ngày 5/11 theo giờ Việt Nam là 1,3494 USD/GBP, giảm 0,03% so với ngày hôm trước và tăng 2,66% so với thời điểm này năm ngoái.

Trong khi đó, giá quy đổi của đồng USD so với đồng tiền chung châu Âu là 1,1543 được đổi lấy 1 EUR, giảm 0,08% so với hôm trước và giảm 2,37% so với cách đây 1 năm.

Với đồng yên Nhật, giá quy đổi với USD được tính là 113,73 JPY/USD, tăng 0,02% so với trước đó 1 ngày và tăng 9,9% so với 1 năm trước đây.