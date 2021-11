(TBTCO) - Tỷ giá USD ngày 8/11 theo thông báo tỷ giá trung tâm từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là 23.123 đồng/USD, tiếp tục giảm thêm 10 đồng so với cuối tuần trước.

Tỷ giá USD ngày 8/11 đã giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp. Trước đó, tỷ giá USD theo công bố tỷ giá trung tâm từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm thứ 6 tuần trước ghi nhận mức 23.133 tỷ đồng, giảm 19 đồng so với ngày 4/11.

Tỷ giá USD ngày 8/11: Giá USD trung tâm tiếp đà giảm sâu. Ảnh: T.L

Theo đó, sau 2 phiên cuối tuần trước và đầu tuần này, tỷ giá USD hôm 8/11 đã giảm tới 29 đồng so với hôm 4/11.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước không điều chỉnh giá mua vào, nhưng đã giảm 10 đồng đối với giá bán ra, ghi nhận mức 22.650/23.767 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 8/11 đã điều chỉnh giảm khoảng 10 đồng đối với tất cả các mức giá mua chuyển khoản/mua tiền mặt/bán ra; ghi nhận lần lượt là 22.540/22.570/22.780 đồng/USD.

Tại các ngân hàng khác, tỷ giá USD tại VietinBank là 22.550/22.570/22.770 đồng/USD; tỷ giá tại BIDV là 22.575/22.575/22.775 đồng/USD, còn tại Agribank là 22.850/22.595/22.775 đồng/USD.

Diễn biến một số ngoại tệ khác tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước biến động trái chiều.

Trong đó, đồng euro, yên Nhật, phờ răng Thụy Sỹ tăng giá so với cuối tuần trước; trong đó các đồng bảng Anh, đô la Australia, đô la Canada giảm giá.

Tỷ giá đồng euro ghi nhận mức 25.934/27.538 đồng/EUR, đồng yên Nhật là 198/210 đồng/JPY, đồng bảng Anh là 30.250/32.122 đồng/GBP.

Một số đồng tiền khác, đồng phờ răng Thụy Sỹ có giá tham khảo là 24.587/26.108 đồng/CHF, đồng đô la Australia là 16.581/17.606 đồng/AUD, đồng đô la Canada là 18.007/19.121 đồng/CAD.

Trên thị trường quốc tế, tỷ giá đồng USD so với bảng Anh sáng ngày 8/11 (theo giờ Việt Nam) là 1,3477 USD/GBP, giảm 0,13% so với hôm trước và tăng 2,43% so với cách đây 1 năm.

Với các đồng tiền khác, đồng đô la Mỹ và euro được tính giá quy đổi là 1,1555 USD/EUR, giảm 0,1% so với hôm trước và giảm 2,69% so với cùng kỳ năm trước; đồng yên Nhật có giá là 113,57 JPY/USD, tăng 0,15% so với hôm trước và tăng 9,88% so với năm ngoái./.