Việt Nam – Vương quốc Anh: Chia sẻ kinh nhiệm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

(TBTCO) - Ngày 24/3/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew và Chủ tịch Cơ quan Quản lý tài chính Astana Angela Knight CBE nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Astana.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ vui mừng đón tiếp đại sứ Iain Frew Nam - bà Angela Knight CBE cùng các thành viên đoàn công tác, đồng thời ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ tích cực từ phía Chính phủ Anh, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam, các tổ chức như: TheCityUK và cộng đồng doanh nghiệp Anh trong quá trình xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho lĩnh vực tài chính tại Việt Nam.

Đặc biệt, kinh nghiệm từ Trung tâm Tài chính Quốc tế Astana được đánh giá là nguồn tham khảo quan trọng đối với Việt Nam trong quá trình hình thành và vận hành mô hình trung tâm tài chính quốc tế.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam đang triển khai mô hình trung tâm tài chính quốc tế với đặc thù một trung tâm đặt tại hai địa điểm là TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đây là cách tiếp cận mới, vừa tạo cơ hội, vừa đặt ra thách thức trong thiết kế thể chế, vận hành và thu hút nguồn lực. Do đó, nhu cầu học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt từ Vương quốc Anh - quốc gia có truyền thống lâu đời trong lĩnh vực tài chính và hệ thống pháp luật được nhiều trung tâm tài chính áp dụng là hết sức cần thiết.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, việc thu hút nhà đầu tư quốc tế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Việt Nam sẽ chủ động tiếp cận, truyền thông và mời gọi các doanh nghiệp nước ngoài tham gia, đồng thời mong muốn nhận được hỗ trợ từ phía các đối tác quốc tế trong việc kết nối và quảng bá.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh nhu cầu hợp tác dài hạn nhằm cập nhật xu hướng tài chính toàn cầu, với mục tiêu đến năm 2035 đưa trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam vào nhóm các trung tâm uy tín trên thế giới.

Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa trung tâm tài chính hai nước, Thứ trưởng mong muốn Đại sứ quán Anh, các cơ quan phía Vương quốc Anh nói chung và bà Angela Knight CBE nói riêng tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Bộ Tài chính cũng như hai thành phố để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, giám sát Trung tâm tài chính quốc tế nhằm bảo đảm an ninh tài chính và an ninh hệ thống, bao gồm giám sát an toàn, thận trọng đối với các định chế tài chính; quản lý rủi ro hệ thống; phòng, chống rửa tiền và các rủi ro tài chính xuyên biên giới; cũng như giám sát rủi ro công nghệ, an ninh mạng và khả năng chống chịu của hệ thống tài chính trong bối cảnh số hóa mạnh mẽ.

Thứ trưởng cũng mong muốn phía Anh tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển và quản lý các lĩnh vực tài chính mới gắn với hoạt động của Trung tâm tài chính như: tài chính xanh, tài chính bền vững, FinTech, RegTech, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và tiếp cận đối với tài sản số.

Bên cạnh đó, Việt Nam mong muốn tăng cường kết nối tài chính giữa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam với Trung tâm tài chính quốc tế London và Trung tâm tài chính quốc tế Astana thông qua việc thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan quản lý, sở giao dịch, định chế tài chính và nhà đầu tư hai bên; tăng cường kết nối thị trường vốn, ngân hàng, quản lý tài sản và các dịch vụ tài chính xuyên biên giới.

Việc tăng cường kết nối tài chính này được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển mạng lưới tài chính khu vực ASEAN và châu Á, Thứ trưởng bày tỏ.

Đại sứ Ian Frew đánh giá cao tiến trình hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong lĩnh vực trung tâm tài chính quốc tế, coi đây là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Việc đưa nội dung phát triển trung tâm tài chính quốc tế vào chương trình nghị sự song phương thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn và tham vọng chung.

Theo Đại sứ, các bước tiến của Việt Nam trong thời gian qua là tích cực, đặc biệt trong việc chuyển từ giai đoạn xây dựng ý tưởng sang triển khai thực tiễn. Tuy nhiên, để thu hút sự tham gia của nhà đầu tư quốc tế, điều quan trọng là cần tiếp tục làm rõ mô hình vận hành, cơ chế quản lý và định hướng phát triển cụ thể của trung tâm.

Về thu hút nhà đầu tư, Đại sứ nhận định việc số lượng doanh nghiệp quốc tế tham gia còn hạn chế ở giai đoạn đầu không phản ánh thiếu quan tâm, mà chủ yếu do họ cần thêm thông tin và thời gian để đánh giá. Do đó, việc tăng cường truyền thông, tổ chức các hoạt động quảng bá quốc tế, bao gồm roadshow và kết nối trực tiếp với nhà đầu tư, là rất cần thiết.

Đại sứ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định rõ lợi thế cạnh tranh của trung tâm tài chính Việt Nam, đặc biệt là các lĩnh vực có tiềm năng như tài chính xanh. Đây là lĩnh vực mà Vương quốc Anh có nhiều kinh nghiệm và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển.

Đại sứ khẳng định Vương quốc Anh mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong các bước đi tiếp theo, đặc biệt trong việc hiện thực hóa các cơ hội hợp tác cụ thể và thúc đẩy sự phát triển của trung tâm tài chính quốc tế.

Tiếp lời Đại sứ, bà Angela Knight chia sẻ kinh nghiệm từ góc độ quản lý trung tâm tài chính quốc tế, nhấn mạnh rằng việc xây dựng một trung tâm tài chính là một bước đi lớn và đòi hỏi cách tiếp cận có trọng tâm. Theo đó, ngay từ đầu cần xác định rõ mục tiêu cốt lõi và các lĩnh vực ưu tiên, thay vì triển khai dàn trải.

Bà Angela Knight cho rằng, minh bạch và rõ ràng là yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin cho nhà đầu tư. Tất cả các quy định, chính sách, thay đổi cần được công bố công khai, dễ tiếp cận và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời, cơ quan quản lý cần đảm bảo tính độc lập, với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế, nhằm tạo niềm tin về tính nhất quán và khách quan trong điều hành.

Một yếu tố quan trọng khác là thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, thông qua tòa án chuyên biệt, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường pháp lý.

Từ thực tiễn vận hành, Chủ tịch Cơ quan Quản lý tài chính Astana chính lưu ý Việt Nam cần đặt ra các mục tiêu mang tính thực tế, tránh quá tham vọng trong giai đoạn đầu để đảm bảo tiến độ phù hợp và hạn chế rủi ro. Đồng thời, cần chấp nhận rằng không phải mọi vấn đề có thể giải quyết ngay từ đầu, do đó việc thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành là cần thiết để đảm bảo vận hành thông suốt.

Về thu hút nhà đầu tư quốc tế, bà Angela Knight nhấn mạnh cần đảm bảo các điều kiện cơ bản như khung pháp lý rõ ràng, cơ chế quản lý minh bạch và khả năng bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Khi các yếu tố này được thiết lập đầy đủ, việc thu hút vốn quốc tế sẽ thuận lợi hơn.