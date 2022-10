VietCapital Bank: Dư nợ tăng 9,6%, nợ xấu tăng 13,8% trong 9 tháng

(TBTCO) - Lợi nhuận của Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank) đang tăng trưởng tốt trong quý III/2022. Tuy nhiên, tốc độ tăng của nợ xấu phải trích lập dự phòng trong 9 tháng đầu năm có xu hướng tăng nhanh hơn so với tăng trưởng dự nợ bình quân của ngân hàng này.

Kết quả kinh doanh của VietCapital Bank quý III/2022 cho thấy ngân hàng này đạt thu nhập lãi thuần quý III là 462 tỷ đồng, thu nhập lãi thuần lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 đạt 1.323 tỷ đồng.

Lợi nhuận của VietCapital Bank đạt tăng trưởng khá tốt trong quý III/2022

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ quý III đạt 15,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt hơn 76 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối quý III là hơn 36 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng gần 66 tỷ đồng.

Lỗ từ nghiệp vụ đầu tư chứng khoán Trong quý III, ngân hàng bị lỗ hơn 8 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán đầu tư và lỗ lũy kế gần 10 tỷ đồng từ nghiệp vụ này trong 9 tháng đầu năm.

Kết quả lợi nhuận sau thuế quý III/2022 đạt 54,5 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 41% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 đạt 338 tỷ đồng, tăng 9,7% cùng kỳ.

VietCapital Bank hiện có vốn chủ sở hữu 4.940 tỷ đồng, tổng tài sản 77.556 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2022, ngân hàng có số dư tiền gửi khách hàng là 43.387 tỷ đồng, giảm so với con số 45.245 tỷ đồng thời điểm đầu năm 2022. Trong khi đó, số dư cho vay khách hàng trước trích lập dự phòng là 50.852 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng hơn 9,6% so với đầu năm 2022. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng là 798 tỷ đồng, tăng 13,8% so với đầu năm.

Trong cơ cấu các nhóm nợ, nợ nhóm 1 (nợ đủ tiêu chuẩn) có số dư là 48.671 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với đầu năm, thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân của ngân hàng này.

Trong khi đó, nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý), nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) đều có tốc độ tăng nhanh hơn tăng trưởng dư nợ bình quân. Cụ thể, số dư nợ nhóm 2 là 755 tỷ đồng, tăng gần 30%; nợ nhóm 4 là 266 tỷ đồng, tăng 43%; nợ nhóm 5 là 977 tỷ đồng, tăng gần 19%.