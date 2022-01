Xuất khẩu chính ngạch sẽ là giải pháp căn cơ

Mở "luồng xanh" khu vực biên giới Theo ghi nhận của cơ quan chức năng tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, ùn tắc hàng hóa đã giảm nhưng vẫn nghiêm trọng, từ nay đến Tết Nguyên đán chỉ có thể xử lý các xe đang tồn đọng, do đó cần dừng đưa xe hàng lên các cửa khẩu biên giới đang tắc nghẽn. Bộ Công thương cũng đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan hải quan tại các cửa khẩu tập trung tổ chức phân “luồng xanh” - luồng ưu tiên đối với hàng hóa trong “vùng xanh” phòng chống dịch Covid-19; điều chỉnh thời gian nghỉ trưa và tăng thời gian làm việc để phù hợp với thời gian làm việc của phía Trung Quốc, đẩy mạnh việc thông quan điện tử, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát thông quan đối với hàng nông, thủy sản của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Về lâu dài, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát lại hình thức, chính sách và kiểm soát chặt chẽ hoạt động trao đổi cư dân biên giới; xây dựng cẩm nang xuất khẩu chính ngạch để hỗ trợ thương nhân chuyển nhanh, chuyển mạnh hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc (và sang các thị trường khác) theo hình thức chính ngạch, trong đó lưu ý việc tận dụng các phương thức vận tải khác như đường biển, đường sắt. Bộ Công thương cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh vùng trồng và sản xuất nông, thủy sản rà soát, thực hiện nghiêm túc các quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, an toàn thực phẩm; tăng cường hướng dẫn và quản lý chặt chẽ để đảm bảo quy trình sản xuất an toàn theo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 từ khâu trồng, thu mua, bao gói, phân loại tới khâu vận chuyển để xuất khẩu. Đồng thời, các cấp các ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để nâng tầm nông sản Việt, từ đó đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa phương thức vận chuyển, giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc cũng như sự phụ thuộc vào hình thức xuất khẩu “tiểu ngạch”; nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành và các sản phẩm, khai thác hiệu quả tối đa 15 FTA mà Việt Nam đã tham gia, ký kết.