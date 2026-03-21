Ngày 21/3/2026, nhân dịp Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (ngày 26/3/1931 - 26/3/2026), 4 Chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính: Vụ ngân sách Nhà nước, Vụ Quốc phòng, an ninh đặc biệt (Vụ I), Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại, Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước, phối hợp với Chi đoàn Sở Tài chính Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình hành trình "Theo dấu lịch sử - thắp lửa lý tưởng thanh niên", dâng hương, dâng hoa tại các địa chỉ đỏ tại Hà Tĩnh.

Tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, 30 đoàn viên ưu tú đến từ 4 chi đoàn thuộc Bộ Tài chính thành kính dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, người chiến sĩ Cộng sản mẫu mực, có nhiều công lao đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng, cho đất nước. Tổng Bí thư Trần Phú là một tấm gương sáng cho đảng viên, đoàn viên thanh niên Bộ Tài chính noi theo, học tập.

Các đoàn viên dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Đoàn dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm Thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước và Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong anh dũng hy sinh khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi tại Ngã ba Đồng Lộc.

Bí thư 4 chi đoàn dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm Thanh niên xung phong toàn quốc, Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong.

Ngã ba Đồng Lộc là một tọa độ lửa, đế quốc Mỹ tập trung đánh hủy diệt trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc nhằm cắt đứt con đường huyết mạch của ta chi viện ra chiến trường. Ác liệt nhất là từ tháng 4 đến tháng 10/1968, quân Mỹ đã trút xuống nơi đây 50.000 quả bom, đạn các loại, làm cho mặt đất Ngã ba Đồng Lộc bị biến dạng. Mỗi mét vông đất ở Ngã ba Đồng Lộc phải gánh chịu tới 3 tấn bom, đạn. Nhưng quân thù đã thua, không thể nào cắt được huyết mạch giao thông, xe ta vẫn nối đuôi nhau chi viện cho chiến trường.

Tại đây nổi lên nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trong đó nổi bật là 10 cô gái thanh niên xung phong.

Các đoàn viên đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng

Tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên), 30 đoàn viên ưu tú đến từ 4 chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng Lý Tự Trọng.

Hoạt động nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng; đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập, lao động và cống hiến./.