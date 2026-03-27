5 vấn đề doanh nghiệp “đặt hàng” khi hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Phát biểu tại Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế và Nghị định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử do Bộ Tài chính và VCCI phối hợp tổ chức ngày 27/3, ông Đậu Anh Tuấn nhấn mạnh, hai nghị định này có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp tới hàng triệu người nộp thuế. Chất lượng của các nghị định sẽ quyết định phần lớn trải nghiệm tuân thủ thuế của doanh nghiệp trong nhiều năm tới.

Ông Đậu Anh Tuấn nêu 5 nhóm vấn đề cần lưu ý khi hoàn thiện Nghị định. Ảnh: AH

Theo đại diện VCCI, điểm tích cực nổi bật trong các dự thảo là tinh thần đổi mới rõ nét. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, từ giao dịch điện tử, cơ sở dữ liệu tập trung đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích rủi ro, được đánh giá phù hợp xu thế quốc tế.

Từ góc nhìn thực tiễn, VCCI chỉ ra 5 nhóm vấn đề trọng tâm cần tiếp tục hoàn thiện khi xây dựng Nghị định.

Thứ nhất, tính rõ ràng và khả thi của quy định. Cụ thể là, một số điều khoản hiện còn khái quát, để ngỏ nhiều nội dung. Doanh nghiệp đề nghị quy định ở cấp Nghị định cần cụ thể, hạn chế phụ thuộc vào văn bản hướng dẫn sau đó.

Thứ hai, quản lý thuế thương mại điện tử xuyên biên giới. Đây là lĩnh vực phát triển nhanh, phức tạp. Cơ chế khấu trừ, khai thay, nộp thay của các nền tảng cần được thiết kế hài hòa: vừa chống thất thu, vừa không tạo gánh nặng quá lớn. Đặc biệt, phải bảo đảm công bằng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.

Thứ ba, hoàn thiện quy định về hóa đơn điện tử. Dù Việt Nam đã phát hành hơn 20 tỷ hóa đơn điện tử, nhiều vướng mắc thực tiễn vẫn tồn tại, như thời điểm lập hóa đơn, xử lý sự cố kỹ thuật, hóa đơn từ máy tính tiền, hay các trường hợp không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Nghị định mới cần xử lý dứt điểm các điểm nghẽn này.

Thứ tư, cơ chế cưỡng chế thuế gắn với bảo vệ doanh nghiệp. Dự thảo cho phép áp dụng đồng thời nhiều biện pháp cưỡng chế và quy định ngưỡng nợ thuế không cưỡng chế là điểm tiến bộ. Tuy vậy, cần thiết kế chính sách theo hướng không gây gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ năm, giảm chi phí tuân thủ theo mục tiêu cải cách.

Theo ông Tuấn, mỗi quy định cần được “soi chiếu” với yêu cầu tại Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị: giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục và 30% chi phí tuân thủ. Đây phải là thước đo xuyên suốt trong quá trình hoàn thiện Nghị định./.