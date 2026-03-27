Thuế - Hải quan

5 vấn đề doanh nghiệp “đặt hàng” khi hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Song Linh

Song Linh

[email protected]
20:49 | 27/03/2026
(TBTCO) - Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 sẽ có hiệu lực từ 1/7/2026, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn cho rằng, chất lượng các nghị định hướng dẫn sẽ quyết định trực tiếp trải nghiệm tuân thủ của hàng triệu người nộp thuế. VCCI đề xuất 5 nhóm vấn đề cần được hoàn thiện để chính sách đi vào cuộc sống.
Phát biểu tại Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế và Nghị định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử do Bộ Tài chính và VCCI phối hợp tổ chức ngày 27/3, ông Đậu Anh Tuấn nhấn mạnh, hai nghị định này có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp tới hàng triệu người nộp thuế. Chất lượng của các nghị định sẽ quyết định phần lớn trải nghiệm tuân thủ thuế của doanh nghiệp trong nhiều năm tới.

5 vấn đề doanh nghiệp “đặt hàng” khi hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế
Ông Đậu Anh Tuấn nêu 5 nhóm vấn đề cần lưu ý khi hoàn thiện Nghị định. Ảnh: AH

Theo đại diện VCCI, điểm tích cực nổi bật trong các dự thảo là tinh thần đổi mới rõ nét. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, từ giao dịch điện tử, cơ sở dữ liệu tập trung đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích rủi ro, được đánh giá phù hợp xu thế quốc tế.

Từ góc nhìn thực tiễn, VCCI chỉ ra 5 nhóm vấn đề trọng tâm cần tiếp tục hoàn thiện khi xây dựng Nghị định.

Thứ nhất, tính rõ ràng và khả thi của quy định. Cụ thể là, một số điều khoản hiện còn khái quát, để ngỏ nhiều nội dung. Doanh nghiệp đề nghị quy định ở cấp Nghị định cần cụ thể, hạn chế phụ thuộc vào văn bản hướng dẫn sau đó.

Thứ hai, quản lý thuế thương mại điện tử xuyên biên giới. Đây là lĩnh vực phát triển nhanh, phức tạp. Cơ chế khấu trừ, khai thay, nộp thay của các nền tảng cần được thiết kế hài hòa: vừa chống thất thu, vừa không tạo gánh nặng quá lớn. Đặc biệt, phải bảo đảm công bằng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.

Thứ ba, hoàn thiện quy định về hóa đơn điện tử. Dù Việt Nam đã phát hành hơn 20 tỷ hóa đơn điện tử, nhiều vướng mắc thực tiễn vẫn tồn tại, như thời điểm lập hóa đơn, xử lý sự cố kỹ thuật, hóa đơn từ máy tính tiền, hay các trường hợp không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Nghị định mới cần xử lý dứt điểm các điểm nghẽn này.

Thứ tư, cơ chế cưỡng chế thuế gắn với bảo vệ doanh nghiệp. Dự thảo cho phép áp dụng đồng thời nhiều biện pháp cưỡng chế và quy định ngưỡng nợ thuế không cưỡng chế là điểm tiến bộ. Tuy vậy, cần thiết kế chính sách theo hướng không gây gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ năm, giảm chi phí tuân thủ theo mục tiêu cải cách.

Theo ông Tuấn, mỗi quy định cần được “soi chiếu” với yêu cầu tại Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị: giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục và 30% chi phí tuân thủ. Đây phải là thước đo xuyên suốt trong quá trình hoàn thiện Nghị định./.

Song Linh
Từ khóa:
Quản lý thuế thương hóa đơn điện tử Quản lý định chế

Bài liên quan

Những vấn đề cần lưu ý về hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh

Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ được hộ kinh doanh đánh giá cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ kê khai thuế

VietABank ra mắt nền tảng ezSHOP - giải pháp trọn gói cho hộ kinh doanh

Dành cho bạn

Ông Bùi Văn Khắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Việt Nam tham gia CORSIA từ 2026, thúc đẩy giảm phát thải hàng không

5 vấn đề doanh nghiệp “đặt hàng” khi hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

5 vấn đề doanh nghiệp “đặt hàng” khi hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Nhiều quy định mới về quản lý nợ công

Chọn số theo “tip” của những tỷ phú Vietlott, người đàn ông ở An Giang trúng độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

Chính thức ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Đọc thêm

Tuyên Quang: Hải quan Thanh Thủy củng cố “phòng tuyến nhân dân” chống buôn lậu

(TBTCO) - Thông qua tuyên truyền trực tiếp tại thôn Nà Toong (Thanh Thủy, Tuyên Quang), lực lượng hải quan và các đơn vị phối hợp đã nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy vai trò người dân trong phát hiện, tố giác buôn lậu, ma túy, góp phần giữ vững an ninh biên giới từ cơ sở.
Ba điểm “đúng và trúng” trong tái thiết kế quy trình quản lý thuế hiện đại

(TBTCO) - Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn ghi nhận có ba điểm "đúng và trúng" mà dự án tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trong quản lý thuế và thiết kế kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin mang lại.
Doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng cùng nhập cuộc

(TBTCO) - Cùng với cơ quan thuế, các doanh nghiệp công nghệ và hệ thống ngân hàng thương mại đang đồng loạt vào cuộc, mang theo các giải pháp tài chính, nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ thiết thực cho hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế theo quy định mới.
Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế phục vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

(TBTCO) - Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) vừa tổ chức Hội nghị "Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025" với sự tham dự trực tiếp của đại diện 15 tập đoàn, doanh nghiệp lớn và trực tuyến tại điểm cầu của các doanh nghiệp, tập đoàn trên cả nước.
Hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây ma túy lớn

(TBTCO) - Lực lượng hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn trên các tuyến biên giới, thu giữ hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều kg ma túy đá, cho thấy hiệu quả rõ nét trong cao điểm đấu tranh chống tội phạm ma túy.
Sửa Nghị định hóa đơn điện tử: Giảm thủ tục, gỡ vướng cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử đang được hoàn thiện theo hướng giảm mạnh thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Tại hội thảo ngày 27/3, nhiều ý kiến doanh nghiệp đề xuất tháo gỡ "nút thắt" cho hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, góp phần đưa chính sách đi vào thực tiễn.
Hải quan hỏa tốc triển khai chính sách thuế xăng dầu ngay khi Chính phủ có quyết sách

Chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg, ngày 27/3/2026, Cục Hải quan đã khẩn trương phát hành công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai ngay, bảo đảm chính sách thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay được thực thi kịp thời, thống nhất.
Để chính sách thuế mới thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển

(TBTCO) - TS. Phạm Nữ Mai Anh - Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho rằng, cơ quan thuế cần chú trọng hỗ trợ và đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ thuế, để chính sách thuế mới có thể áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ông Bùi Văn Khắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

5 vấn đề doanh nghiệp “đặt hàng” khi hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

5 vấn đề doanh nghiệp “đặt hàng” khi hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Nhiều quy định mới về quản lý nợ công

Chọn số theo “tip” của những tỷ phú Vietlott, người đàn ông ở An Giang trúng độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

Chính thức ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Hai doanh nghiệp "họ dầu khí" bị xử phạt

Chứng khoán phái sinh ngày 27/3: Dòng tiền quay lại mở thêm vị thế, VN30 vượt mốc tâm lý 1.800 điểm

Khối ngoại thu hẹp bán ròng, gom thêm cổ phiếu Hòa Phát

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình “cất cánh”