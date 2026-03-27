Hải quan hỏa tốc triển khai chính sách thuế xăng dầu ngay khi Chính phủ có quyết sách

Song Linh

13:42 | 27/03/2026
Chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg, ngày 27/3/2026, Cục Hải quan đã khẩn trương phát hành công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai ngay, bảo đảm chính sách thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay được thực thi kịp thời, thống nhất.
Hải quan khẩn trương hướng dẫn đưa chính sách vào cuộc sống

Ngày 26/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết. Đây là công cụ điều hành quan trọng, tạo dư địa linh hoạt trong chính sách tài khóa nhằm ứng phó với biến động thị trường năng lượng, đồng thời góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Cán bộ hải quan giám sát hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu ở Quảng Ninh. Ảnh: CTVAH

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, ngày 27/3/2026, Cục Hải quan đã ban hành công văn hỏa tốc gửi các Chi cục Hải quan khu vực, yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện. Tốc độ phản ứng nhanh cho thấy rõ vai trò chủ động của cơ quan Hải quan trong việc đưa chính sách vào cuộc sống, hạn chế tối đa độ trễ trong tổ chức thực thi.

Theo chỉ đạo, các đơn vị hải quan địa phương phải nhanh chóng cập nhật quy định mới, tổ chức triển khai thống nhất trong toàn hệ thống. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc áp dụng mức thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay, bảo đảm thực hiện đúng quy định, không để xảy ra sai sót, thất thu ngân sách.

Cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị chủ động tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt kịp thời chính sách mới, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình làm thủ tục. Việc triển khai nhanh, đồng bộ không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc phát hành công văn hỏa tốc ngay sau quyết định của Thủ tướng tiếp tục cho thấy sự linh hoạt, quyết liệt của ngành Hải quan trong điều hành, bảo đảm các chính sách tài chính được triển khai thông suốt, hiệu quả.

Áp dụng mức thuế xăng dầu trong toàn hệ thống hải quan

Tại công văn hỏa tốc, Cục Hải quan đã hướng dẫn chi tiết việc áp dụng mức thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay, yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Theo đó, các đơn vị thực hiện áp dụng mức thuế theo đúng Quyết định số 482/QĐ-TTg trong thời gian từ 24 giờ 00 phút ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026. Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay được áp dụng là 0 đồng/lít.

Đối với thuế giá trị gia tăng, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế nhưng vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trong khi đó, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại được áp dụng ở mức 0%.

Đáng chú ý, để đảm bảo thống nhất trong thực hiện, Cục Hải quan đã hướng dẫn cụ thể việc khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS. Theo đó, doanh nghiệp và cơ quan hải quan sử dụng mã VK240 tại chỉ tiêu “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác” trên tờ khai hải quan điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu trong thời gian chính sách có hiệu lực.

Cục Hải quan cũng quan tâm chỉ đạo các đơn vị hải quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 482/QĐ-TTg tới cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm mọi đối tượng thực thi đều nắm rõ và thực hiện đúng quy định./.

(TBTCO) - Ngày 27/3, Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này vừa có thông báo số về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh vượt qua những băn khoăn, bỡ ngỡ trong giai đoạn đầu tiếp cận phương thức mới, Cục Thuế đã phát hành cuốn "Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế". Cuốn sổ tay không chỉ là tài liệu tra cứu pháp luật mà còn là người bạn đồng hành giúp hộ kinh doanh chủ động kiểm soát nghĩa vụ thuế, giảm thiểu rủi ro sai sót và yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh.
Quý I/2026, thu nội địa của Đắk Lắk ước đạt hơn 5.057 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ, tạo nền đà tích cực cho cả năm. Tuy nhiên, các chính sách giảm thuế, phí với quy mô khoảng 1.962 tỷ đồng đang tác động trực tiếp đến nguồn thu, buộc công tác điều hành ngân sách những quý tiếp theo phải linh hoạt và chặt chẽ hơn.
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Huế, trong kỳ quyết toán thuế năm 2025, đơn vị luôn xác định công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Thuế TP. Huế và các đơn vị trực thuộc đã chủ động triển khai kịp thời, đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế.
(TBTCO) - Hiện vẫn còn một số tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp đối với số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của người lao động vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cơ quan thuế sẽ củng cố hồ sơ và chuyển cơ quan công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
(TBTCO) - Trong đợt cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do ngành thuế triển khai, nhiều vướng mắc liên quan đến hóa đơn điện tử và chứng từ đã được người nộp thuế phản ánh.
(TBTCO) - Thuế cơ sở 10 (Thuế TP. Hồ Chí Minh) đang đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp theo hình thức "cầm tay chỉ việc" nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nắm bắt và thực hiện đúng các quy định thuế mới.
(TBTCO) - Ngày 26/3, Thuế TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách thuế mới kết hợp đối thoại, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, nhiều ý kiến vướng mắc của hộ, cá nhân kinh doanh được cơ quan thuế giải đáp cụ thể.
