Hải quan hỏa tốc triển khai chính sách thuế xăng dầu ngay khi Chính phủ có quyết sách

Hải quan khẩn trương hướng dẫn đưa chính sách vào cuộc sống

Ngày 26/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết. Đây là công cụ điều hành quan trọng, tạo dư địa linh hoạt trong chính sách tài khóa nhằm ứng phó với biến động thị trường năng lượng, đồng thời góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Cán bộ hải quan giám sát hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu ở Quảng Ninh. Ảnh: CTVAH

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, ngày 27/3/2026, Cục Hải quan đã ban hành công văn hỏa tốc gửi các Chi cục Hải quan khu vực, yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện. Tốc độ phản ứng nhanh cho thấy rõ vai trò chủ động của cơ quan Hải quan trong việc đưa chính sách vào cuộc sống, hạn chế tối đa độ trễ trong tổ chức thực thi.

Theo chỉ đạo, các đơn vị hải quan địa phương phải nhanh chóng cập nhật quy định mới, tổ chức triển khai thống nhất trong toàn hệ thống. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc áp dụng mức thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay, bảo đảm thực hiện đúng quy định, không để xảy ra sai sót, thất thu ngân sách.

Cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị chủ động tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt kịp thời chính sách mới, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình làm thủ tục. Việc triển khai nhanh, đồng bộ không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc phát hành công văn hỏa tốc ngay sau quyết định của Thủ tướng tiếp tục cho thấy sự linh hoạt, quyết liệt của ngành Hải quan trong điều hành, bảo đảm các chính sách tài chính được triển khai thông suốt, hiệu quả.

Áp dụng mức thuế xăng dầu trong toàn hệ thống hải quan

Tại công văn hỏa tốc, Cục Hải quan đã hướng dẫn chi tiết việc áp dụng mức thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay, yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Theo đó, các đơn vị thực hiện áp dụng mức thuế theo đúng Quyết định số 482/QĐ-TTg trong thời gian từ 24 giờ 00 phút ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026. Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay được áp dụng là 0 đồng/lít.

Đối với thuế giá trị gia tăng, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế nhưng vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trong khi đó, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại được áp dụng ở mức 0%.

Đáng chú ý, để đảm bảo thống nhất trong thực hiện, Cục Hải quan đã hướng dẫn cụ thể việc khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS. Theo đó, doanh nghiệp và cơ quan hải quan sử dụng mã VK240 tại chỉ tiêu “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác” trên tờ khai hải quan điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu trong thời gian chính sách có hiệu lực.