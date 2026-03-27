Hai doanh nghiệp "họ dầu khí" bị xử phạt

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 162/QĐ-XPHC xử phạt đối với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí, có trụ sở tại Hà Nội. Theo đó, doanh nghiệp này bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định. Các tài liệu không được công bố bao gồm báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023; giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và 2023; cùng thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2023.

Ngoài ra, Công ty còn bị phạt thêm 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung. Cụ thể, tại các báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023 và báo cáo bán niên năm 2023, doanh nghiệp không trình bày thông tin về thành viên Hội đồng quản trị và kế toán trưởng theo đúng mẫu quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC. Tổng cộng, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí bị xử phạt 157,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-XPHC xử phạt đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Sài Gòn, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Theo kết luận, Công ty đã chậm công bố từ 15 ngày trở lên đối với hàng loạt tài liệu quan trọng, bao gồm: Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán giai đoạn 2023 - 2024; Báo cáo tài chính bán niên soát xét các năm 2023 - 2025; Báo cáo tài chính quý liên tục từ năm 2023 đến 2025; báo cáo thường niên; báo cáo quản trị công ty; cũng như các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên trong hai năm 2024 và 2025./.