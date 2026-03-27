Hai doanh nghiệp "họ dầu khí" bị xử phạt

Tấn Minh

18:43 | 27/03/2026
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí do không tuân thủ quy định về công bố thông tin.
Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 162/QĐ-XPHC xử phạt đối với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí, có trụ sở tại Hà Nội. Theo đó, doanh nghiệp này bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định. Các tài liệu không được công bố bao gồm báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023; giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và 2023; cùng thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2023.

Ngoài ra, Công ty còn bị phạt thêm 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung. Cụ thể, tại các báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023 và báo cáo bán niên năm 2023, doanh nghiệp không trình bày thông tin về thành viên Hội đồng quản trị và kế toán trưởng theo đúng mẫu quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC. Tổng cộng, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí bị xử phạt 157,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-XPHC xử phạt đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Sài Gòn, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Theo kết luận, Công ty đã chậm công bố từ 15 ngày trở lên đối với hàng loạt tài liệu quan trọng, bao gồm: Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán giai đoạn 2023 - 2024; Báo cáo tài chính bán niên soát xét các năm 2023 - 2025; Báo cáo tài chính quý liên tục từ năm 2023 đến 2025; báo cáo thường niên; báo cáo quản trị công ty; cũng như các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên trong hai năm 2024 và 2025./.

Doanh nghiệp tăng tốc củng cố nội lực tài chính

(TBTCO) - Nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng, mở rộng kinh doanh và củng cố nội lực tài chính, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh huy động vốn và cơ cấu lại danh mục đầu tư.
Chuyên gia nước ngoài kỳ vọng Việt Nam tăng tốc cải cách thể chế sau thành công bầu cử

Lợi nhuận tăng mạnh, Thế Giới Di Động dự chi cổ tức lên 20%

(TBTCO) - Thế Giới Di Động dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng, tổng giá trị xấp xỉ 3.000 tỷ đồng.
Trái phiếu doanh nghiệp tìm động lực cho chu kỳ mới

Thiết lập cơ chế giám sát và chuẩn vận hành cho thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Thị trường tài sản mã hóa minh bạch sẽ không thể hình thành nếu thiếu sự tham gia đồng bộ của các chủ thể. Trong đó, nhà đầu tư cần được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng trước khi tham gia, các sàn giao dịch phải xây dựng quy trình vận hành minh bạch, kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu, còn cơ quan quản lý cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài sản số.
Công bố 13 danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực chứng khoán

SHS lên kế hoạch tăng vốn vượt 10.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 1.700 tỷ đồng

(TBTCO) - SHS dự kiến triển khai 3 đợt tăng vốn, trong đó có phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Công ty đặt kế hoạch năm 2026 tăng trưởng với lợi nhuận trước thuế 1.718 tỷ đồng, đồng thời định hướng vào nhóm công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động cao.
Kỳ 1: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

