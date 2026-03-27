Thuế - Hải quan

Ba điểm “đúng và trúng” trong tái thiết kế quy trình quản lý thuế hiện đại

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
15:30 | 27/03/2026
(TBTCO) - Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn ghi nhận có ba điểm “đúng và trúng” mà dự án tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trong quản lý thuế và thiết kế kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin mang lại.
Ngày 27/3/2026, Cục Thuế tổ chức Hội thảo đánh giá và báo cáo giữa kỳ dự án tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trong quản lý thuế và thiết kế kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn quốc (KOICA) tài trợ.

Ba điểm “đúng và trúng” trong tái thiết kế quy trình quản lý thuế hiện đại
Phó Cục trưởng Mai Sơn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho rằng, dự án là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả giữa cơ quan thuế hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

“Ý nghĩa chiến lược của dự án không chỉ ở việc hỗ trợ kỹ thuật mà còn góp phần định hình tư duy quản lý thuế hiện đại cho Việt Nam trong giai đoạn mới. Thông qua dự án, ngành Thuế Việt Nam có cơ hội tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là các mô hình quản lý tiên tiến của Hàn Quốc, từ đó rút ngắn quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai” - Phó Cục trưởng Mai Sơn nhấn mạnh.

Ba điểm “đúng và trúng” trong tái thiết kế quy trình quản lý thuế hiện đại
Bà Lee Yookyung - Phó Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam chia sẻ tại hội thảo.
Ảnh: Phương Thảo

Đánh giá về kết quả bước đầu thực hiện dự án, ông Mai Sơn nhấn mạnh ba điểm “đúng và trúng” mà phía Cục Thuế đặc biệt ghi nhận:

Thứ nhất, dự án đã xác định đúng “gốc vấn đề”, đó là khoảng cách giữa chính sách - nghiệp vụ - chuyển đổi số, một trong những điểm nghẽn quan trọng trong quá trình hiện đại hóa quản lý thuế hiện nay.

Thứ hai, cách tiếp cận của dự án phù hợp với thông lệ quốc tế, đặc biệt là các khuyến nghị của các tổ chức như OECD và Ngân hàng Thế giới.

Thứ ba, các đề xuất về kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình hiện đại, phân lớp rõ ràng, đang được nhiều quốc gia tiên tiến áp dụng, là định hướng phù hợp để ngành Thuế Việt Nam tham khảo và triển khai trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Phó Cục trưởng Mai Sơn cũng nêu một số nội dung cần tiếp tục trao đổi, làm rõ nhằm hoàn thiện sản phẩm tư vấn. Trong đó, tập trung vào việc xác định rõ mô hình quản lý thuế trong tương lai (theo đối tượng hay theo hành vi, phân cấp giữa trung ương và địa phương); vai trò của quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ; danh mục các quy trình ưu tiên cần triển khai, quy trình cần loại bỏ hoặc số hóa.

Đại diện Cục Thuế cũng đề nghị nhóm tư vấn làm rõ hơn các nội dung về quản trị dữ liệu (xác định chủ thể sở hữu, trách nhiệm và quyền sử dụng dữ liệu), phương thức đánh giá hiệu quả dự án thông qua hệ thống chỉ số KPI, cũng như xây dựng bản đồ năng lực, cấu trúc hệ thống và cơ chế tích hợp, quản trị tổng thể.

Phát biểu tại hội thảo, bà Lee Yookyung - Phó Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam cho cho rằng, qua quá trình đánh giá thực trạng cho thấy, mặc dù ngành Thuế Việt Nam đã đẩy mạnh chuyển đổi số, song một số nghiệp vụ vẫn chưa được tự động hóa, hệ thống ứng dụng còn phân tán. Trên cơ sở đó, các chuyên gia đã tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mang tính tổng thể, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, đồng bộ.

Ba điểm “đúng và trúng” trong tái thiết kế quy trình quản lý thuế hiện đại
Bà Kang Eungyung - Trưởng nhóm chuyên gia trình bày báo cáo giữa kỳ.
Ảnh: Phương Thảo
Dự án mở ra cơ hội nâng tầm hợp tác giữa cơ quan thuế hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, KOICA cam kết sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng hành cùng ngành Thuế Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo.

Tại hội thảo, bà Kang Eungyung - Trưởng nhóm chuyên gia đã trình bày báo cáo giữa kỳ, tập trung vào định hướng tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin. Các nội dung trình bày đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận từ các ban/đơn vị, góp phần làm rõ thêm các đề xuất và định hướng triển khai.

Đại diện Cục Thuế cho rằng, hội thảo là bước quan trọng nhằm rà soát, đánh giá kết quả triển khai giữa kỳ của dự án, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi thẳng thắn giữa cơ quan thuế và các đối tác quốc tế, hướng tới hoàn thiện giải pháp tư vấn, đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, minh bạch và hiệu quả trong thời gian tới.

“Cục Thuế Việt Nam mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ từ KOICA cũng như Cơ quan Thuế Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực khác của công tác quản lý thuế” - ông Mai Sơn bày tỏ./.

Văn Tuấn
(TBTCO) - Cùng với cơ quan thuế, các doanh nghiệp công nghệ và hệ thống ngân hàng thương mại đang đồng loạt vào cuộc, mang theo các giải pháp tài chính, nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ thiết thực cho hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế theo quy định mới.
(TBTCO) - Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) vừa tổ chức Hội nghị "Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025" với sự tham dự trực tiếp của đại diện 15 tập đoàn, doanh nghiệp lớn và trực tuyến tại điểm cầu của các doanh nghiệp, tập đoàn trên cả nước.
(TBTCO) - Lực lượng hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn trên các tuyến biên giới, thu giữ hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều kg ma túy đá, cho thấy hiệu quả rõ nét trong cao điểm đấu tranh chống tội phạm ma túy.
(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử đang được hoàn thiện theo hướng giảm mạnh thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Tại hội thảo ngày 27/3, nhiều ý kiến doanh nghiệp đề xuất tháo gỡ "nút thắt" cho hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, góp phần đưa chính sách đi vào thực tiễn.
Chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg, ngày 27/3/2026, Cục Hải quan đã khẩn trương phát hành công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai ngay, bảo đảm chính sách thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay được thực thi kịp thời, thống nhất.
(TBTCO) - TS. Phạm Nữ Mai Anh - Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho rằng, cơ quan thuế cần chú trọng hỗ trợ và đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ thuế, để chính sách thuế mới có thể áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.
(TBTCO) - Ngày 27/3, Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này vừa có thông báo số về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh vượt qua những băn khoăn, bỡ ngỡ trong giai đoạn đầu tiếp cận phương thức mới, Cục Thuế đã phát hành cuốn "Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế". Cuốn sổ tay không chỉ là tài liệu tra cứu pháp luật mà còn là người bạn đồng hành giúp hộ kinh doanh chủ động kiểm soát nghĩa vụ thuế, giảm thiểu rủi ro sai sót và yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh.
