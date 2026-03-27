Ba điểm “đúng và trúng” trong tái thiết kế quy trình quản lý thuế hiện đại

Ngày 27/3/2026, Cục Thuế tổ chức Hội thảo đánh giá và báo cáo giữa kỳ dự án tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trong quản lý thuế và thiết kế kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn quốc (KOICA) tài trợ.

Phó Cục trưởng Mai Sơn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho rằng, dự án là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả giữa cơ quan thuế hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

“Ý nghĩa chiến lược của dự án không chỉ ở việc hỗ trợ kỹ thuật mà còn góp phần định hình tư duy quản lý thuế hiện đại cho Việt Nam trong giai đoạn mới. Thông qua dự án, ngành Thuế Việt Nam có cơ hội tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là các mô hình quản lý tiên tiến của Hàn Quốc, từ đó rút ngắn quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai” - Phó Cục trưởng Mai Sơn nhấn mạnh.

Bà Lee Yookyung - Phó Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam chia sẻ tại hội thảo.

Đánh giá về kết quả bước đầu thực hiện dự án, ông Mai Sơn nhấn mạnh ba điểm “đúng và trúng” mà phía Cục Thuế đặc biệt ghi nhận:

Thứ nhất, dự án đã xác định đúng “gốc vấn đề”, đó là khoảng cách giữa chính sách - nghiệp vụ - chuyển đổi số, một trong những điểm nghẽn quan trọng trong quá trình hiện đại hóa quản lý thuế hiện nay.

Thứ hai, cách tiếp cận của dự án phù hợp với thông lệ quốc tế, đặc biệt là các khuyến nghị của các tổ chức như OECD và Ngân hàng Thế giới.

Thứ ba, các đề xuất về kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình hiện đại, phân lớp rõ ràng, đang được nhiều quốc gia tiên tiến áp dụng, là định hướng phù hợp để ngành Thuế Việt Nam tham khảo và triển khai trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Phó Cục trưởng Mai Sơn cũng nêu một số nội dung cần tiếp tục trao đổi, làm rõ nhằm hoàn thiện sản phẩm tư vấn. Trong đó, tập trung vào việc xác định rõ mô hình quản lý thuế trong tương lai (theo đối tượng hay theo hành vi, phân cấp giữa trung ương và địa phương); vai trò của quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ; danh mục các quy trình ưu tiên cần triển khai, quy trình cần loại bỏ hoặc số hóa.

Đại diện Cục Thuế cũng đề nghị nhóm tư vấn làm rõ hơn các nội dung về quản trị dữ liệu (xác định chủ thể sở hữu, trách nhiệm và quyền sử dụng dữ liệu), phương thức đánh giá hiệu quả dự án thông qua hệ thống chỉ số KPI, cũng như xây dựng bản đồ năng lực, cấu trúc hệ thống và cơ chế tích hợp, quản trị tổng thể.

Phát biểu tại hội thảo, bà Lee Yookyung - Phó Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam cho cho rằng, qua quá trình đánh giá thực trạng cho thấy, mặc dù ngành Thuế Việt Nam đã đẩy mạnh chuyển đổi số, song một số nghiệp vụ vẫn chưa được tự động hóa, hệ thống ứng dụng còn phân tán. Trên cơ sở đó, các chuyên gia đã tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mang tính tổng thể, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, đồng bộ.

Bà Kang Eungyung - Trưởng nhóm chuyên gia trình bày báo cáo giữa kỳ.

Dự án mở ra cơ hội nâng tầm hợp tác giữa cơ quan thuế hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, KOICA cam kết sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng hành cùng ngành Thuế Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo.

Tại hội thảo, bà Kang Eungyung - Trưởng nhóm chuyên gia đã trình bày báo cáo giữa kỳ, tập trung vào định hướng tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin. Các nội dung trình bày đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận từ các ban/đơn vị, góp phần làm rõ thêm các đề xuất và định hướng triển khai.

Đại diện Cục Thuế cho rằng, hội thảo là bước quan trọng nhằm rà soát, đánh giá kết quả triển khai giữa kỳ của dự án, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi thẳng thắn giữa cơ quan thuế và các đối tác quốc tế, hướng tới hoàn thiện giải pháp tư vấn, đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, minh bạch và hiệu quả trong thời gian tới.

“Cục Thuế Việt Nam mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ từ KOICA cũng như Cơ quan Thuế Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực khác của công tác quản lý thuế” - ông Mai Sơn bày tỏ./.