Chứng khoán phái sinh ngày 27/3: Dòng tiền quay lại mở thêm vị thế, VN30 vượt mốc tâm lý 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán cơ sở ghi nhận sự hồi phục tích cực khi VN30-Index bứt phá trở lại và vượt mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm. Đà tăng được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó nổi bật là VIC, MWG, FPT và HPG. Đây là những mã đóng góp tích cực nhất cho chỉ số.

Cổ phiếu Vingroup ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp, lên 132.600 đồng/cổ phiếu. Áp lực bán ròng của khối ngoại đối với cổ phiếu này đã hạ nhiệt đáng kể trong những ngày gần đây, hỗ trợ đà hồi phục của doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường.

Bên cạnh đó, VPL và HDB cũng hỗ trợ đáng kể cho nhịp hồi phục chung, giúp thị trường duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu DGC và STB ngược chiều giảm nhưng kéo chỉ số đi lùi không đáng kể khi sắc xanh áp đảo. Toàn thị trường có tới 27 mã tăng, 1 mã tăng trần trong khi chỉ có hai cổ phiếu đóng cửa giảm giá.

Nhà đầu tư gia tăng vị thế nắm giữ qua đêm với khối lượng mở (OI) vượt 40.000 hợp đồng

Đà phục hồi cũng lan toả trên thị trường chứng khoán phái sinh. Giá các hợp đồng đồng loạt tăng trên 1%. Chênh lệch giữa hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở thu hẹp rõ rệt, một số kỳ hạn VN30 đã chuyển sang basis dương, cho thấy kỳ vọng phục hồi ngắn hạn đang dần được củng cố. Tuy nhiên, hợp đồng tháng gần VN30F2604 vẫn duy trì basis âm nhẹ, phản ánh tâm lý thận trọng vẫn còn hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vừa trải qua giai đoạn biến động mạnh.

Dòng tiền có dấu hiệu quay lại mạnh mẽ với khối lượng mở (OI) gia tăng ở nhiều hợp đồng. Có tới hơn 40.000 hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất nắm giữ qua đêm./.