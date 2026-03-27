Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 27/3: Dòng tiền quay lại mở thêm vị thế, VN30 vượt mốc tâm lý 1.800 điểm

Tùng Linh

18:40 | 27/03/2026
(TBTCO) - Sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh. Nhà đầu tư gia tăng vị thế nắm giữ qua đêm với khối lượng mở (OI) vượt 40.000 hợp đồng.
Thị trường chứng khoán cơ sở ghi nhận sự hồi phục tích cực khi VN30-Index bứt phá trở lại và vượt mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm. Đà tăng được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó nổi bật là VIC, MWG, FPT và HPG. Đây là những mã đóng góp tích cực nhất cho chỉ số.

Cổ phiếu Vingroup ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp, lên 132.600 đồng/cổ phiếu. Áp lực bán ròng của khối ngoại đối với cổ phiếu này đã hạ nhiệt đáng kể trong những ngày gần đây, hỗ trợ đà hồi phục của doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường.

Bên cạnh đó, VPL và HDB cũng hỗ trợ đáng kể cho nhịp hồi phục chung, giúp thị trường duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu DGC và STB ngược chiều giảm nhưng kéo chỉ số đi lùi không đáng kể khi sắc xanh áp đảo. Toàn thị trường có tới 27 mã tăng, 1 mã tăng trần trong khi chỉ có hai cổ phiếu đóng cửa giảm giá.

Đà phục hồi cũng lan toả trên thị trường chứng khoán phái sinh. Giá các hợp đồng đồng loạt tăng trên 1%. Chênh lệch giữa hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở thu hẹp rõ rệt, một số kỳ hạn VN30 đã chuyển sang basis dương, cho thấy kỳ vọng phục hồi ngắn hạn đang dần được củng cố. Tuy nhiên, hợp đồng tháng gần VN30F2604 vẫn duy trì basis âm nhẹ, phản ánh tâm lý thận trọng vẫn còn hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vừa trải qua giai đoạn biến động mạnh.

Dòng tiền có dấu hiệu quay lại mạnh mẽ với khối lượng mở (OI) gia tăng ở nhiều hợp đồng. Có tới hơn 40.000 hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất nắm giữ qua đêm./.

(TBTCO) - Nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng, mở rộng kinh doanh và củng cố nội lực tài chính, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh huy động vốn và cơ cấu lại danh mục đầu tư.
(TBTCO) - Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đây được đánh giá là thời điểm quan trọng để Việt Nam tăng tốc cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường pháp lý và thúc đẩy chuyển đổi số. Chia sẻ với Thời báo Tài chính Việt Nam, các chuyên gia nước ngoài kỳ vọng, những bước đi này sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế chất lượng cao trong giai đoạn tới.
(TBTCO) - Thế Giới Di Động dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng, tổng giá trị xấp xỉ 3.000 tỷ đồng.
(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch FiinGroup và FiinRatings, dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phục hồi rõ nét trong năm 2025, nhưng để bước vào chu kỳ phát triển mới, vẫn cần hoàn thiện nền tảng, đặc biệt về cơ cấu phát hành, chất lượng tín dụng và cơ sở nhà đầu tư.
(TBTCO) - Thị trường tài sản mã hóa minh bạch sẽ không thể hình thành nếu thiếu sự tham gia đồng bộ của các chủ thể. Trong đó, nhà đầu tư cần được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng trước khi tham gia, các sàn giao dịch phải xây dựng quy trình vận hành minh bạch, kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu, còn cơ quan quản lý cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài sản số.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 515/QĐ-BTC, công bố danh mục 13 chế độ báo cáo định kỳ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
(TBTCO) - SHS dự kiến triển khai 3 đợt tăng vốn, trong đó có phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Công ty đặt kế hoạch năm 2026 tăng trưởng với lợi nhuận trước thuế 1.718 tỷ đồng, đồng thời định hướng vào nhóm công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động cao.
(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 20/5/2026.
