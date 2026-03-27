Khối ngoại thu hẹp bán ròng, gom thêm cổ phiếu Hòa Phát

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay, nhưng giá trị đã thu hẹp đáng kể xuống chỉ còn khoảng 89 tỷ đồng trên toàn thị trường. Đây là mức thấp nhất trong chuỗi phiên ròng nhiều ngày gần đây. Áp lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận dấu hiệu hạ nhiệt.

Lực bán tập trung chủ yếu tại một số cổ phiếu ngân hàng và nhóm vốn hóa vừa. STB dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị hơn 270 tỷ đồng, theo sau là DGC và FPT. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là nhiều cổ phiếu trong nhóm bị bán ròng vẫn duy trì được đà tăng giá, cho thấy lực cầu nội đang đóng vai trò hấp thụ tốt nguồn cung.

Cổ phiếu VIC ghi nhận diễn biến tích cực khi quay đầu tăng giá hơn 2%. Đồng thời, khối ngoại cũng đã đã giảm đáng kể cường độ bán ròng tại mã này so với các phiên trước. Điều này phần nào giúp cải thiện tâm lý thị trường đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua bán ròng nhiều nhất phiên 27/3

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại quay trở lại giải ngân vào nhiều mã. Cổ phiếu Hòa Phát (HPG) dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 125 tỷ đồng. Giới đầu tư kỳ vọng vào chu kỳ hồi phục của ngành sau giai đoạn điều chỉnh, đặc biệt trong bối cảnh giá thép trong nước đã có tín hiệu tăng trở lại ngay từ đầu năm. Trong quý I/2026, giá bán thép ghi nhận xu hướng đi lên ở nhiều phân khúc, từ thép xây dựng, tôn mạ đến cuộn cán nóng (HRC). Đáng chú ý, thép xây dựng có tới 7 - 8 đợt điều chỉnh tăng giá, cho thấy nhu cầu nội địa cải thiện rõ nét, nhất là khi đầu tư công và hoạt động xây dựng dân dụng dần khởi sắc.

Tuy nhiên, theo chuyên gia từ VCBS, triển vọng ngành không hoàn toàn thuận lợi. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang đẩy chi phí vận tải biển tăng cao, qua đó ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Đồng thời, nguy cơ dịch chuyển dòng thương mại thép cũng hiện hữu khi thị phần xuất khẩu của Trung Quốc bị thu hẹp, khiến nguồn cung dư thừa có thể tràn sang các thị trường cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, xu hướng phân hóa trong ngành thép được dự báo sẽ rõ nét hơn trong năm 2026. Các doanh nghiệp thượng nguồn như sản xuất thép và HRC có lợi thế nhờ chủ động nguyên liệu và hưởng lợi từ xu hướng giá, trong khi nhóm hạ nguồn như tôn mạ, ống thép sẽ chịu áp lực lớn hơn từ chi phí đầu vào và cạnh tranh xuất khẩu.

Ngoài HPG, một số cổ phiếu khác cũng được khối ngoại giải ngân mạnh như DCM, VIX và MWG. Phần lớn các cổ phiếu trong nhóm này đều đóng cửa trong sắc xanh, cho thấy sự đồng thuận giữa dòng tiền ngoại và xu hướng phục hồi của thị trường./.