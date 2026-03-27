Chứng khoán

Khối ngoại thu hẹp bán ròng, gom thêm cổ phiếu Hòa Phát

Tùng Linh

18:05 | 27/03/2026
(TBTCO) - Cổ phiếu của "ông lớn" ngành thép Hòa Phát (HPG) là tâm điểm giải ngân của khối ngoại hôm nay. Phần lớn cổ phiếu trong top mua ròng đều đóng cửa trong sắc xanh.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay, nhưng giá trị đã thu hẹp đáng kể xuống chỉ còn khoảng 89 tỷ đồng trên toàn thị trường. Đây là mức thấp nhất trong chuỗi phiên ròng nhiều ngày gần đây. Áp lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận dấu hiệu hạ nhiệt.

Lực bán tập trung chủ yếu tại một số cổ phiếu ngân hàng và nhóm vốn hóa vừa. STB dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị hơn 270 tỷ đồng, theo sau là DGC và FPT. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là nhiều cổ phiếu trong nhóm bị bán ròng vẫn duy trì được đà tăng giá, cho thấy lực cầu nội đang đóng vai trò hấp thụ tốt nguồn cung.

Cổ phiếu VIC ghi nhận diễn biến tích cực khi quay đầu tăng giá hơn 2%. Đồng thời, khối ngoại cũng đã đã giảm đáng kể cường độ bán ròng tại mã này so với các phiên trước. Điều này phần nào giúp cải thiện tâm lý thị trường đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua bán ròng nhiều nhất phiên 27/3

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại quay trở lại giải ngân vào nhiều mã. Cổ phiếu Hòa Phát (HPG) dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 125 tỷ đồng. Giới đầu tư kỳ vọng vào chu kỳ hồi phục của ngành sau giai đoạn điều chỉnh, đặc biệt trong bối cảnh giá thép trong nước đã có tín hiệu tăng trở lại ngay từ đầu năm. Trong quý I/2026, giá bán thép ghi nhận xu hướng đi lên ở nhiều phân khúc, từ thép xây dựng, tôn mạ đến cuộn cán nóng (HRC). Đáng chú ý, thép xây dựng có tới 7 - 8 đợt điều chỉnh tăng giá, cho thấy nhu cầu nội địa cải thiện rõ nét, nhất là khi đầu tư công và hoạt động xây dựng dân dụng dần khởi sắc.

Tuy nhiên, theo chuyên gia từ VCBS, triển vọng ngành không hoàn toàn thuận lợi. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang đẩy chi phí vận tải biển tăng cao, qua đó ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Đồng thời, nguy cơ dịch chuyển dòng thương mại thép cũng hiện hữu khi thị phần xuất khẩu của Trung Quốc bị thu hẹp, khiến nguồn cung dư thừa có thể tràn sang các thị trường cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, xu hướng phân hóa trong ngành thép được dự báo sẽ rõ nét hơn trong năm 2026. Các doanh nghiệp thượng nguồn như sản xuất thép và HRC có lợi thế nhờ chủ động nguyên liệu và hưởng lợi từ xu hướng giá, trong khi nhóm hạ nguồn như tôn mạ, ống thép sẽ chịu áp lực lớn hơn từ chi phí đầu vào và cạnh tranh xuất khẩu.

Ngoài HPG, một số cổ phiếu khác cũng được khối ngoại giải ngân mạnh như DCM, VIX và MWG. Phần lớn các cổ phiếu trong nhóm này đều đóng cửa trong sắc xanh, cho thấy sự đồng thuận giữa dòng tiền ngoại và xu hướng phục hồi của thị trường./.

Từ khóa:
khối ngoại Cổ phiếu Hòa Phát cổ phiếu vic hòa phát

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng, mở rộng kinh doanh và củng cố nội lực tài chính, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh huy động vốn và cơ cấu lại danh mục đầu tư.
(TBTCO) - Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đây được đánh giá là thời điểm quan trọng để Việt Nam tăng tốc cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường pháp lý và thúc đẩy chuyển đổi số. Chia sẻ với Thời báo Tài chính Việt Nam, các chuyên gia nước ngoài kỳ vọng, những bước đi này sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế chất lượng cao trong giai đoạn tới.
(TBTCO) - Thế Giới Di Động dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng, tổng giá trị xấp xỉ 3.000 tỷ đồng.
(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch FiinGroup và FiinRatings, dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phục hồi rõ nét trong năm 2025, nhưng để bước vào chu kỳ phát triển mới, vẫn cần hoàn thiện nền tảng, đặc biệt về cơ cấu phát hành, chất lượng tín dụng và cơ sở nhà đầu tư.
(TBTCO) - Thị trường tài sản mã hóa minh bạch sẽ không thể hình thành nếu thiếu sự tham gia đồng bộ của các chủ thể. Trong đó, nhà đầu tư cần được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng trước khi tham gia, các sàn giao dịch phải xây dựng quy trình vận hành minh bạch, kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu, còn cơ quan quản lý cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài sản số.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 515/QĐ-BTC, công bố danh mục 13 chế độ báo cáo định kỳ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
(TBTCO) - SHS dự kiến triển khai 3 đợt tăng vốn, trong đó có phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Công ty đặt kế hoạch năm 2026 tăng trưởng với lợi nhuận trước thuế 1.718 tỷ đồng, đồng thời định hướng vào nhóm công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động cao.
(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 20/5/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -114.74
DJI -469.38
IXIC -521.75
NYA -283.65
XAX -178.70
BUK100P -3.83
RUT -43.06
VIX +1.91
FTSE -41.54
GDAXI -289.13
FCHI -60.42
STOXX50E -61.53
N100 -17.24
BFX -47.91
MOEX.ME -0.11
HSI +95.45
STI +10.42
AXJO -9.40
AORD -13.70
BSESN -1,690.23
JKSE -67.03
KLSE +1.76
NZ50 -41.60
KS11 -21.59
TWII -225.03
GSPTSE -495.08
BVSP -2,691.61
MXX -1,126.26
IPSA -12.92
MERV -35,947.50
TA125.TA -147.30
CASE30 -496.00
JN0U.JO -174.97
DX-Y.NYB +0.23
125904-USD-STRD -36.27
XDB -0.85
XDE -0.57
000001.SS +24.64
N225 -230.58
XDN -0.17
XDA -0.64
