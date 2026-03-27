Tuyên Quang: Hải quan Thanh Thủy củng cố “phòng tuyến nhân dân” chống buôn lậu

Ngày 27/3/2026, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (tỉnh Tuyên Quang), Chi cục Hải quan khu vực XVI chủ trì, phối hợp với UBND xã Thanh Thủy, Công an xã Thanh Thủy, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng tại thôn Nà Toong.

Cán bộ hải quan tuyên truyền các quy định về phòng, chống buôn lậu đến người dân.

Chương trình có sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, lực lượng chức năng.

Các lực lượng chức năng, trong đó có hải quan đã bám sát mục tiêu đưa pháp luật đến gần người dân, nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới. Phân tích, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng vi phạm, qua đó giúp người dân nhận diện, nâng cao cảnh giác.

Đáng chú ý, thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là người dân không tiếp tay, không tham gia các hành vi vi phạm; đồng thời chủ động phát hiện, tố giác các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy với cơ quan chức năng. Đây được xác định là yếu tố then chốt để xây dựng “phòng tuyến nhân dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, các quy định về chính sách mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới cũng được phổ biến cụ thể, giúp người dân nắm rõ đối tượng, định mức miễn thuế, số lần giao dịch, tránh vi phạm do thiếu hiểu biết.

Ngoài ra, nhiều nội dung thiết thực khác cũng được lồng ghép như quy định về giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cảnh báo hành vi buôn bán pháo nổ, pháo hoa nổ; phòng ngừa tội phạm mua bán người./.