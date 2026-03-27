Thuế - Hải quan

Tuyên Quang: Hải quan Thanh Thủy củng cố “phòng tuyến nhân dân” chống buôn lậu

Song Linh

Song Linh

[email protected]
17:42 | 27/03/2026
(TBTCO) - Thông qua tuyên truyền trực tiếp tại thôn Nà Toong (Thanh Thủy, Tuyên Quang), lực lượng hải quan và các đơn vị phối hợp đã nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy vai trò người dân trong phát hiện, tố giác buôn lậu, ma túy, góp phần giữ vững an ninh biên giới từ cơ sở.
Ngày 27/3/2026, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (tỉnh Tuyên Quang), Chi cục Hải quan khu vực XVI chủ trì, phối hợp với UBND xã Thanh Thủy, Công an xã Thanh Thủy, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng tại thôn Nà Toong.

Tuyên Quang: Hải quan Thanh Thủy củng cố “phòng tuyến nhân dân” chống buôn lậu
Cán bộ hải quan tuyên truyền các quy định về phòng, chống buôn lậu đến người dân.
Ảnh: CTV

Chương trình có sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, lực lượng chức năng.

Các lực lượng chức năng, trong đó có hải quan đã bám sát mục tiêu đưa pháp luật đến gần người dân, nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới. Phân tích, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng vi phạm, qua đó giúp người dân nhận diện, nâng cao cảnh giác.

Đáng chú ý, thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là người dân không tiếp tay, không tham gia các hành vi vi phạm; đồng thời chủ động phát hiện, tố giác các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy với cơ quan chức năng. Đây được xác định là yếu tố then chốt để xây dựng “phòng tuyến nhân dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, các quy định về chính sách mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới cũng được phổ biến cụ thể, giúp người dân nắm rõ đối tượng, định mức miễn thuế, số lần giao dịch, tránh vi phạm do thiếu hiểu biết.

Ngoài ra, nhiều nội dung thiết thực khác cũng được lồng ghép như quy định về giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cảnh báo hành vi buôn bán pháo nổ, pháo hoa nổ; phòng ngừa tội phạm mua bán người./.

Theo cơ quan hải quan, việc tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại thôn, bản không chỉ nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cư dân biên giới mà còn góp phần phát huy vai trò “tai mắt” của nhân dân. Qua đó, tăng cường sự phối hợp giữa người dân với lực lượng Hải quan và các cơ quan chức năng trong phòng, chống buôn lậu, ma túy, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.
Song Linh
Từ khóa:
Hải quan Thanh Thủy chống buôn lậu Phòng tuyến nhân dân

Dành cho bạn

Đọc thêm

Ba điểm “đúng và trúng” trong tái thiết kế quy trình quản lý thuế hiện đại

Ba điểm "đúng và trúng" trong tái thiết kế quy trình quản lý thuế hiện đại

(TBTCO) - Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn ghi nhận có ba điểm “đúng và trúng” mà dự án tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trong quản lý thuế và thiết kế kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin mang lại.
Doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng cùng nhập cuộc

Doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng cùng nhập cuộc

(TBTCO) - Cùng với cơ quan thuế, các doanh nghiệp công nghệ và hệ thống ngân hàng thương mại đang đồng loạt vào cuộc, mang theo các giải pháp tài chính, nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ thiết thực cho hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế theo quy định mới.
Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế phục vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế phục vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

(TBTCO) - Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) vừa tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025” với sự tham dự trực tiếp của đại diện 15 tập đoàn, doanh nghiệp lớn và trực tuyến tại điểm cầu của các doanh nghiệp, tập đoàn trên cả nước.
Hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây ma túy lớn

Hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây ma túy lớn

(TBTCO) - Lực lượng hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn trên các tuyến biên giới, thu giữ hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều kg ma túy đá, cho thấy hiệu quả rõ nét trong cao điểm đấu tranh chống tội phạm ma túy.
Sửa Nghị định hóa đơn điện tử: Giảm thủ tục, gỡ vướng cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Sửa Nghị định hóa đơn điện tử: Giảm thủ tục, gỡ vướng cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử đang được hoàn thiện theo hướng giảm mạnh thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Tại hội thảo ngày 27/3, nhiều ý kiến doanh nghiệp đề xuất tháo gỡ “nút thắt” cho hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, góp phần đưa chính sách đi vào thực tiễn.
Hải quan hỏa tốc triển khai chính sách thuế xăng dầu ngay khi Chính phủ có quyết sách

Hải quan hỏa tốc triển khai chính sách thuế xăng dầu ngay khi Chính phủ có quyết sách

Chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg, ngày 27/3/2026, Cục Hải quan đã khẩn trương phát hành công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai ngay, bảo đảm chính sách thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay được thực thi kịp thời, thống nhất.
Để chính sách thuế mới thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển

Để chính sách thuế mới thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển

(TBTCO) - TS. Phạm Nữ Mai Anh - Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho rằng, cơ quan thuế cần chú trọng hỗ trợ và đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ thuế, để chính sách thuế mới có thể áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.
Công khai thông tin nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Quảng Trị

Công khai thông tin nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Quảng Trị

(TBTCO) - Ngày 27/3, Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này vừa có thông báo số về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

