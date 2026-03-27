Chính thức ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Nghị quyết số 197/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 289/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 3722/QĐ-BTP ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và Quyết định số 87/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ.

Tại Hội nghị, Bộ Tư pháp đã công bố Quyết định số 3722/QĐ-BTP ngày 29/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật; Quyết định số 87/QĐ-BTP ngày 15/1/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật.

Theo đó, Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật được thành lập nhằm góp phần tạo thêm nguồn lực cho các nhiệm vụ, hoạt động quan trọng trong nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu chính sách, xây dựng và hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phát triển nguồn nhân lực và huy động trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể liên quan tham gia vào quá trình hoàn thiện thể chế.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh tặng hoa chúc mừng các thành viên Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật. Ảnh: Tấn Minh

Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo đảm công khai minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật; không để việc hỗ trợ, tài trợ bị lợi dụng để tác động, chi phối, hướng lái chính sách gây hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc, quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thông qua đó, Quỹ góp phần nâng cao chất lượng thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển, thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cũng tại Hội nghị đã diễn ra hoạt động trao văn bản cam kết hỗ trợ cho Quỹ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đồng hành. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng và trách nhiệm chung tay của xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện thể chế của đất nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật, sự ra đời của Quỹ không chỉ bổ sung thêm nguồn lực, mà còn góp phần thúc đẩy cách tiếp cận mới trong đầu tư cho công tác thể chế: Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; hỗ trợ đúng mục tiêu, đúng đối tượng; gắn nguồn lực với chất lượng, hiệu quả và sản phẩm đầu ra cụ thể.

Bên cạnh đó, việc Quỹ được phép huy động thêm các nguồn lực xã hội cũng là thông điệp về việc công tác xây dựng chính sách, pháp luật không chỉ là công việc nội bộ của cơ quan nhà nước, mà rất cần sự chung tay, đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, nguồn lực hợp pháp của toàn xã hội để cùng kiến tạo một hệ thống pháp luật chất lượng, khả thi, ổn định và phục vụ phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cùng các đại biểu tặng hoa đại diện các nhà tài trợ.

Với định hướng “Kết nối nguồn lực, hoàn thiện thể chế, kiến tạo tương lai”, Quỹ sẽ từng bước khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy để kết nối các nguồn lực hợp pháp của Nhà nước và xã hội cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật; qua đó góp phần huy động trí tuệ, kinh nghiệm, sáng kiến và sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia đối với sự nghiệp hoàn thiện thể chế quốc gia.

"Tinh thần chung là Quỹ không hoạt động dàn trải, mà sẽ hướng tới việc hỗ trợ đúng trọng tâm, đúng mục tiêu, đúng đối tượng; lấy hiệu quả thực chất và giá trị lan tỏa làm thước đo, để mỗi nguồn lực được sử dụng đều góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng thể chế và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước" - Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhấn mạnh.

Việc ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc hình thành một cơ chế huy động và kết nối nguồn lực xã hội hóa hợp pháp cho công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Đây không chỉ là một dấu mốc về tổ chức bộ máy, mà còn là thông điệp rõ ràng về quyết tâm của Bộ Tư pháp trong việc kiến tạo một nền thể chế phát triển, hiện đại, thực chất, lấy chất lượng chính sách và pháp luật làm nền tảng cho phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới./.